Pupovac o Plenkoviću: 'Dobar po nizu rezultata, ali...'

Predsjednik SDSS-a naveo je da je Plenković dobar premijer po nizu rezultata, poglavito na europskom planu, ali da je zbog Domovinskog pokreta došlo do zaokreta udesno

Gostujući u emisiji 'Oporbeni zarez', na HRT-u predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, naveo je da se društvo zaokrenulo udesno, a politika vladajuće većine promijenila zbog koalicije s Domovinskim pokretom. 'Time se Domovinski pokret hvali, ali sasvim sigurno da se time ne može hvaliti desni politički centar, da se time ne može hvaliti općenito hrvatska politička scena, rekao je Pupovac, prenosi hrt.hr. Dodao je i da se nedavno sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali da tada nisu razgovarali o aktualnim političkim prijeporima, već o 'praktičnim temama koje se tiču ostvarivanja manjinskih politika i prava Srba u Hrvatskoj'. 'Premijer Plenković se po nizu svojih rezultata pokazao kao dobar premijer, po nizu svojih postignuća naročito na europskom planu, naročito na održavanju dobrim dijelom svojih mandata političke stabilnosti i političke tolerancije. Ali nakon ovih izbora dogodilo se popuštanje pred desnicom i to ne desnicom koja je u okviru Ustava, nego desnicom koja, nažalost, zagovara stvari koje su protuustavne', ocijenio je Pupovac premijera s kojim je prije posljednjih izbora činio vladajuću koaliciju.

O Josipu Dabri U međuvremenu, Josip Dabro prestao biti tajnik DP-a, ali Pupovac je naveo da ne zna je li to ičija pobjeda ' ili su ljudi u Domovinskom pokretu shvatili da ukoliko žele sačuvati svoj status u vladajućoj većini, da ne mogu nastaviti putem kakvim su išli do sada', referirajući se na Dabrino pjevanje ustaških pjesama. Osvrnuo se i na grafite protiv Srba u Hrvatskoj, navodeći da je prihvaćanje sadržaja protivno ustavnim vrijednostima problematično. 'Uvijek je bilo neke netrpeljivosti koja je otvorena još iz vremena mandata Tihomir Oreškovića, odnosno HDZ-a Tomislava Karamarka. Uvijek je bilo tog nečega što smo mislili da smo ostavili iza sebe, a sad se pojavljuje, rekao je, te istaknuo kako se situacija dodatno pogoršala zbog političkog i društvenog zaokreta udesno', rekao je Pupovac.

Ustavni sud i naoružavanje Srbije U samom Saboru, vladajući i oporba se već dulje vrijeme svađaju oko izbora Ustavnih sudaca, a Pupovac se boji da ovakvo nadmetanje stvara velike probleme. Ponovno raspisivanje javnog poziva, kaže, dovelo bi do negativnih posljedica. 'To je loše utoliko što obeshrabruje ozbiljne ljude koje trebamo u Ustavnom sudu, kao i drugim sudskim instancama, kao i uopće u državnim, bilo pravosudnim ili izvršnim tijelima vlasti (...) Zapravo ljudi koji su ozbiljni se počnu povlačiti, jer se ne žele upuštati u postupak kandidiranja u okolnostima u kojima će medijski biti na različite načine upotrebljavani i pojavljivat će se u kontekstu koji ne smatraju dobrim za njih i dobrim za njihov posao, ustvrdio je Pupovac.