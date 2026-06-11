Sjećate se ozonskih rupa? Otkriven propust koji bi nas mogao skupo koštati

Novo istraživanje pokazuje da su tvari uvedene kao zamjena za spojeve koji su oštećivali ozonski omotač od 2000. godine proizvele više od 335.000 tona trifluorooctene kiseline (TFA), iznimno postojane kemikalije koja se danas nalazi posvuda – od kišnice do ledenih jezgri na Arktiku

Prema studiji koju prenosi Science Daily, kemikalije koje su zamijenile klorofluorougljike (CFC) danas predstavljaju jedan od glavnih izvora ove široko rasprostranjene onečišćujuće tvari. Tim predvođen znanstvenicima sa Sveučilišta Lancaster procijenio je da su zamjenski spojevi za CFC te određeni inhalacijski anestetici između 2000. i 2022. godine uzrokovali taloženje oko 335.500 tona TFA iz atmosfere na Zemljinu površinu. Budući da dio tih spojeva u atmosferi opstaje desetljećima, očekuje se daljnji rast količina TFA. Znanstvenici procjenjuju da bi godišnja proizvodnja ove tvari mogla dosegnuti vrhunac između 2025. i 2100. godine. Što je TFA? Studija objavljena u časopisu Geophysical Research Letters koristila je napredne modele za praćenje kretanja kemikalija kroz atmosferu i njihovu razgradnju u TFA. Najveći dio nastaje razgradnjom hidroklorofluorougljika (HCFC), fluorougljikovodika (HFC) i kemikalija koje se koriste u inhalacijskim anesteticima. HCFC-i i HFC-i desetljećima su se koristili u rashladnim i klimatizacijskim sustavima. TFA pripada skupini PFAS spojeva, poznatih kao ‘vječne kemikalije’ zbog iznimne otpornosti na razgradnju i dugotrajnog zadržavanja u okolišu.

Dugoročni učinci TFA još nisu potpuno poznati. Europska agencija za kemikalije klasificira je kao štetnu za vodene organizme, a tragovi su pronađeni i u ljudskoj krvi te urinu. Njemački Savezni ured za kemikalije nedavno je predložio da se TFA klasificira kao potencijalno štetna za reproduktivno zdravlje. Iako dio regulatornih tijela smatra da su sadašnje koncentracije još ispod razina koje predstavljaju opasnost za ljude, zabrinutost raste jer se TFA kontinuirano nakuplja i vrlo ju je teško ukloniti iz okoliša. ‘Naša studija pokazuje da su zamjene za CFC najvjerojatnije dominantan atmosferski izvor TFA’, rekla je Lucy Hart sa Sveučilišta Lancaster, glavna autorica istraživanja. ‘To pokazuje koliko je važno pri zamjeni štetnih kemikalija uzeti u obzir i moguće dugoročne posljedice novih rješenja.’ Tragovi pronađeni i na Arktiku Kako bi provjerili rezultate, istraživači su ih usporedili s mjerenjima iz kišnice i ledenih jezgri s Arktika. Jedan od najvažnijih nalaza pokazuje da gotovo sva TFA pronađena na Arktiku potječe od kemikalija koje su zamijenile CFC, iako se ta regija nalazi daleko od glavnih izvora emisija. ‘Zamjene za CFC imaju dug životni vijek i mogu se transportirati do udaljenih područja poput Arktika, gdje se potom razgrađuju i stvaraju TFA’, rekla je Hart. ‘Naši rezultati prvi put pružaju čvrst dokaz da se gotovo sve naslage TFA na Arktiku mogu objasniti upravo tim plinovima.’ Novi rashladni plinovi mogli bi povećati problem Istraživači upozoravaju i na sve veću ulogu rashladnog plina HFO-1234yf, koji se koristi u klimatizacijskim sustavima automobila. ‘HFO spojevi predstavljaju novu generaciju rashladnih sredstava koja se promoviraju kao klimatski prihvatljivija alternativa HFC-ima’, rekao je profesor Ryan Hossaini sa Sveučilišta Lancaster.