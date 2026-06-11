Američki B-2 bombarder učinio je nevidljivim, a onda tajnu prodao Kini: Evo kako je prošao

Strogo povjerljiva tehnologija postala je ključan dio jednog od najvećih špijunskih slučajeva u američkoj vojnoj industriji

Početkom 2000-ih Kina je znatno zaostajala za Sjedinjenim Američkim Državama u razvoju naprednih vojnih zrakoplova. Dok je američko ratno zrakoplovstvo raspolagalo revolucionarnim bombarderom Northrop B-2 Spirit, Kina se uglavnom oslanjala na zastarjele konstrukcije temeljene na sovjetskim projektima iz 1950-ih i 1960-ih. B-2 je bio tehnološki iskorak. Zahvaljujući naprednim rješenjima za smanjenje toplinskog i radarskog potpisa mogao je gotovo neopaženo djelovati duboko u neprijateljskom zračnom prostoru. Nije stoga teško razumjeti zašto su podaci o takvoj letjelici bili među prioritetima kineskih obavještajnih službi.

Američki inženjer otkrio tajnu Kinezima U središtu priče našao se Noshir S. Gowadia, američki inženjer koji je sudjelovao u razvoju ključnih stealth sustava za B-2. Američke vlasti tvrde da je Kini i drugim državama nezakonito otkrivao povjerljive podatke povezane s tim bombarderom i drugim vojnim projektima, piše Popular Mechanics.

Gowadia je 2010. godine proglašen krivim za kršenje Zakona o špijunaži i Zakona o kontroli izvoza naoružanja. Prema navodima tužiteljstva, kineskim inženjerima i dužnosnicima dostavio je klasificirane informacije o tehnologiji smanjenja uočljivosti, uključujući podatke o razvoju posebne ispušne mlaznice koja smanjuje infracrveni toplinski potpis. Razvoj bombardera B-2 započeo je još 1970-ih u sklopu programa američke Agencije za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA), a u operativnu upotrebu uveden je 1997. godine. Zahvaljujući dizajnu letećeg krila, malom radarskom odrazu i naprednom pogonskom sustavu, B-2 je postao jedan od najteže uočljivih bombardera na svijetu, a mogao je nositi velike količine naoružanja i izvoditi napade duboko iza neprijateljskih linija.

Gowadia je bio među Northropovim inženjerima koji su razvijali stealth pogonski sustav te je sedam godina radio na ispušnom sustavu bombardera kako bi ga učinio što manje vidljivim konvencionalnim i infracrvenim sustavima otkrivanja. Tijekom rada na tajnom programu koristio je kodno ime Blueberry Milkshake. No 1990-ih je ostao bez sigurnosne dozvole nakon spora povezanog s jednim od DARPA-inih projekata. Potom je pokrenuo svoju konzultantsku tvrtku, a prema tvrdnjama istražitelja, među klijentima mu se našla i Kina. Američke vlasti navode da se tijekom 2003. i 2004. sastajao s kineskim dužnosnicima u Hong Kongu te im pomagao u razvoju stealth tehnologije za krstareće projektile. Na suđenju je FBI iznio tvrdnje da je kineskim predstavnicima predao analize vezane uz učinkovitost njihovih projektila, a optužnica navodi i da je 2004. godine otputovao u Peking kako bi pratio testiranje tehnologije na kojoj je radio.

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