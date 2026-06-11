nova gradiška

USKOK traži ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića: 'Neću bježati'

Bi. S.

11.06.2026 u 16:29

Vinko Grgić
Vinko Grgić Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić grad će voditi s teretom pravosudnog postupka i USKOK-ove istrage.

Kako HRT doznaje USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške. I to nakon što je od danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika te preuzeo dužnost. Grgiću je to omogućila uvjerljiva pobjeda na izvanrednim izborima na kojima se kandidirao unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju.

vezane vijesti

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić grad će voditi s teretom pravosudnog postupka i USKOK-ove istrage. Još jutros je najavljivao nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti. 'Bit ću tu dok mi sustav to bude omogućavao i dok budem mogao raditi onako kao što sam dosad i radio. Ako se što dogodi, opet neću pobjeći, neću bježati', istaknuo je Grgić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIGNUT HELIKOPTER

DIGNUT HELIKOPTER

Poginula jedna osoba, osmero ozlijeđenih u slijetanju automobila kod Udbine
KEIR STARMER

KEIR STARMER

Britanski ministar obrane podnio ostavku: Teško optužio premijera
PANIKA U BRITANIJI

PANIKA U BRITANIJI

SAD želi kupiti otočje Chagos: Trump žudi kontrolirati stratešku vojnu bazu

najpopularnije

Još vijesti