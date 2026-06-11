USKOK traži ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića: 'Neću bježati'

Kako HRT doznaje USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške. I to nakon što je od danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika te preuzeo dužnost. Grgiću je to omogućila uvjerljiva pobjeda na izvanrednim izborima na kojima se kandidirao unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju.

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić grad će voditi s teretom pravosudnog postupka i USKOK-ove istrage. Još jutros je najavljivao nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti. 'Bit ću tu dok mi sustav to bude omogućavao i dok budem mogao raditi onako kao što sam dosad i radio. Ako se što dogodi, opet neću pobjeći, neću bježati', istaknuo je Grgić.