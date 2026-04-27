Plenković 'itekako' zadovoljan sastankom u Dubrovniku: Nikad toliko gospodarstvenika

"(I)tekako smo zadovoljni kao domaćini i organizatori da su Dubrovnik i Hrvatska uspjeli privući toliki broj i političkih dužnosnika, ali i brojnih predstavnika gospodarstva", kazao je Plenković na konferenciji za novinare u HDZ-u.

Dodao da je da broj ljudi koji dolazi iz svijeta biznisa nadilazi sve dosadašnje forume.

U Dubrovnik stižu predstavnici tvrtki poput Maerska, Mitsubishija, Siemensa, Blackstonea, Westinghousea, Shimizu Corporationa i drugih, a na skup stiže i ministar energetike SAD-a Chris Wright.

Inicijativa triju mora pokrenuta je 2015. na prijedlog Hrvatske i Poljske, s idejom jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti država smještenih između Baltika, Jadrana i Crnog mora.