Šušnjar priziva 'ozbiljne ulagače' obnovljivih izvora energije: 'Uvijek ću im biti sugovornik'

Ministar gospodarstva je u Dubrovniku najavio da će energetika biti fokus sastanaka Inicijative triju mora

Nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak odlučila o iznosima jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, ministar gospodarstva Ante Šušnjar održao je konferenciju za medije u Dubrovniku. Istaknuo je da su time kreirani preduvjeti za nastavak razvoja obnovljivih energetskih izvora u Hrvatskoj. 'Mislim da je odluka prilično uravnotežena i da ćemo time dostići ciljeve koje smo indicirali u samom Nacionalnom energetskom klimatskom planu prema Europskoj uniji,', naveo je Šušnjar.

'Tu smo da odvagnemo što je dobro za građane' Tim povodom, poručio je i da su 'svi, pravi investitori u obnovljive izvore energije dobrodošli' te da će u ministru gospodarstva 'uvijek imati sugovornika'. 'Mi smo tu da optimalno odvagnemo što je dobro za naše građane i za naše gospodarstvo. Svi koji trguju papirima, koji su zauzeli priključne kapacitete i pokušavaju preprodati projekte, možda mogu biti i nezadovoljni, međutim oni nam nisu relevantan sugovornik. Nama su sugovornici pravi investitori koji realiziraju projekte i tako ćemo se dalje rukovoditi i prilikom donošenja naših budućih odluka', poručio je ministar.