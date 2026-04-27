Šušnjar priziva 'ozbiljne ulagače' obnovljivih izvora energije: 'Uvijek ću im biti sugovornik'

Ivor Kruljac

27.04.2026 u 19:07

Ante Šušnjar
Ante Šušnjar
Ministar gospodarstva je u Dubrovniku najavio da će energetika biti fokus sastanaka Inicijative triju mora

Nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak odlučila o iznosima jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, ministar gospodarstva Ante Šušnjar održao je konferenciju za medije u Dubrovniku.

Istaknuo je da su time kreirani preduvjeti za nastavak razvoja obnovljivih energetskih izvora u Hrvatskoj.

'Mislim da je odluka prilično uravnotežena i da ćemo time dostići ciljeve koje smo indicirali u samom Nacionalnom energetskom klimatskom planu prema Europskoj uniji,', naveo je Šušnjar.

'Tu smo da odvagnemo što je dobro za građane'

Tim povodom, poručio je i da su 'svi, pravi investitori u obnovljive izvore energije dobrodošli' te da će u ministru gospodarstva 'uvijek imati sugovornika'.

'Mi smo tu da optimalno odvagnemo što je dobro za naše građane i za naše gospodarstvo. Svi koji trguju papirima, koji su zauzeli priključne kapacitete i pokušavaju preprodati projekte, možda mogu biti i nezadovoljni, međutim oni nam nisu relevantan sugovornik. Nama su sugovornici pravi investitori koji realiziraju projekte i tako ćemo se dalje rukovoditi i prilikom donošenja naših budućih odluka', poručio je ministar.

HERA
HERA

Inače, Šušnjar je u Dubrovniku na sastanku Inicijative triju mora te je naveo da će u ponedjeljak i utorak upravo tema energetike biti u fokusu. Pritom je poručio da se Hrvatska ' pokazala kao lider, ne samo ovog dijela Europe, nego i u globalnim procesima čime je postala prepoznata kao energetsko čvorište'. S ovotjednim sastancima očekuje dodatni zamah u samoj energetici i obnovljivim izvorima energije.

'Imat ćemo jako puno razgovora, jako puno potpisivanja određenih memoranduma o razumijevanju za buduće suradnje, gdje ćemo također raditi na unapređenju našeg elektroenergetskog sustava i na osiguranju sigurnosti opskrbe', najavio je Šušnjar.

