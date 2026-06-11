Pobuna u Delnicama: Građani ne žele kamenolom 40 metara od kuća

'To nam ne treba. Bojimo se za budućnost naše djece i našega grada', poručuju građani, dok pojedini vlasnici okolnih imanja upozoravaju da bi projekt mogao ugroziti njihovu egzistenciju i vrijednost nekretnina.

Mnogi ističu kako ih zabrinjava blizina kamenoloma stambenim objektima, ali i njegov položaj u neposrednoj blizini važne energetske infrastrukture.

Više od 500 stanovnika Delnica u samo dva dana potpisalo je peticiju protiv planova vezanih uz nekadašnji kamenolom na području grada. Građani se protive mogućnosti da se, pod krinkom sanacije, omogući nova eksploatacija kamena koja bi mogla trajati idućih 17 godina, objavio je Regionalni dnevnik HRT-a.

Bivši kamenolom udaljen je tek četrdesetak metara od prvih kuća i svega dvjestotinjak metara od infrastrukture Janafa i Plinacra.



Protiv projekta javno se izjasnio i saborski zastupnik Marin Miletić.

'Aktiviranje kamenoloma na toj lokaciji bila bi ugroza za sigurnost, zdravlje i kvalitetu života Delničana. Nevjerojatno je da netko danas uopće razmatra takav projekt u neposrednoj blizini Janafa i Plinacra', poručio je Miletić.

Podršku građanima dao je i gradonačelnik Delnica Igor Pleše.

'Moj stav je isti danas kao i dok sam bio oporbeni vijećnik. Sanacija – da. Eksploatacija idućih 17 godina – apsolutno ne', rekao je Pleše.

Gradonačelnik smatra da bi prostor nekadašnjeg kamenoloma nakon sanacije trebalo prenamijeniti u poduzetničku zonu, no upozorava da su mogućnosti Grada u ovoj fazi postupka ograničene.

'Grad danas više ne može zaustaviti postupak, ali može utjecati kroz postupak procjene utjecaja na okoliš i upozoravati na važnost stava Janafa i Plinacra, što i činimo', istaknuo je.

Miletić tvrdi kako je upravo Plinacro upozorio da Studija utjecaja na okoliš nije uzela u obzir mogući utjecaj projekta na plinovod, zbog čega smatra da će projekt na kraju biti zaustavljen.

'U cijelu se priču krenulo bez dogovora s tvrtkama od nacionalnog interesa. Ako one nisu bile uključene, a studija utjecaja na okoliš je ipak izrađena, onda se mora utvrditi kako je do toga došlo', rekao je.

Najavio je i obraćanje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te nadležnim ministarstvima, dok će građani peticiju protiv projekta moći potpisivati do kraja sljedećeg tjedna.