[VIDEO/FOTO] Pupovac: Nastave li Milanović i Plenković svađu, neka ne dolaze u Jasenovac

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je u četvrtak predsjednicima Republike i Vlade da, nastave li svađu, ne dolaze u Jasenovac na sutrašnju državnu komemoraciju u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora.

Na novinarsko pitanje kako tumači aktualni odnos između predsjednika i premijera, izrazio je nadu da se svađa sutra neće ponoviti, "jer ako se dogodi to što je bilo jučer, bolje bi bilo da nitko ne dođe, to je i moja poruka. "To mjesto mora biti mjesto pomirenja i žrtve moraju biti komemorirane u smislu stvaranja mira u ovoj zemlji i izmirenja među ljudima", dodao je.