Pupovac na Banovini: Voljeli bi smo da je išlo brže, no brži smo od prosjeka obnove

'Sretni smo što smo potpisivanjem ugovora o donaciji i ugovora o izgradnji došli do desete kuće iz donacije koju je SNV primilo od Vlade Republike Srpske. Voljeli bi smo da je to išlo brže, ali smo još uvijek brži nego što je to prosjek obnove na području Banovine', rekao je predsjednik SNV-a Milorad Pupovac tijekom posjete mjestu Moštanica gdje će u novu kuću uskoro useliti obitelji Peškir.

Gradnja zamjenske kuće počet će za mjesec dana, zahvaljujući milijun eura vrijednoj donaciji, a isporučitelj je tvrtka Steco iz Bijeljine koja radi kuće najviše za zemlje Europske unije, kazao je Pupovac.