Bačić u Saboru: Ne slažem se sa stavom kako je obnova Banovine u cjelosti zakazala ili je spora

Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u četvrtak da obnova Banovine nije u cijelosti zakazala ili je spora istaknuvši kako im je prioritet potrošiti sredstva Fonda solidarnosti EU te da se do 1. studenoga one koji su sada u kontejnerima smjesti u prikladan smještaj

Istaknuo je kako je jako puno napravljeno na polju javne infrastrukture i izgradnje i obnove zgrada javne namjene. No, rekao je, nisu zadovoljni obnovom i izgradnjom privatnih kuća.

"Tu situacija nije dobra i suosjećam sa svima onima koji još uvijek ne mogu ući u svoje kuće i žive u kontejnerskim naseljima", kazao je. Naveo je i da će, po podacima kojima sada raspolažu, biti oko osam tisuća objekata koje će trebati konstrukcijski obnoviti ili izgraditi nove.

Do sada potrošeno 37 posto sredstava iz Fonda solidarnosti EU

Bačić je istaknuo kako mu je prvi prioritet u potpunosti potrošiti više od milijardu eura sredstva iz Fonda solidarnosti EU, a zaključno sa 31. prosincem utrošeno ih je 370 milijuna eura. Od toga broja je 267 milijuna eura utrošeno za zagrebački potres i 103 milijuna za petrinjski tj. 37 posto. Rekao je i da im je u idućih 25 tjedana preostalo potrošiti 630 milijuna eura, što je vrijednost dva Pelješka mosta.

Bačić je istaknuo da mu je drugi prioritet da do 1. studenoga sve one koji su sada u kontejnerima smjesti u prikladan smještaj, a da bi se to moglo napraviti, u hitnu saborsku proceduru će uputiti novi Zakon o obnovi.

Na primjedbu Anke Mrak Taritaš (Glas) da su ranije upozoravali da je Zakon o obnovi neprovediv, Bačić je rekao da im se kao bumerang vratilo to što su se u obnovi Banovine htjeli osigurati da im se nešto pri obnovi ne bi zamjerilo, da su nešto "zamračili". No, pri tome su kontrole postale "jedna drugoj svrha". No, najavio je i da će učiniti sve da se procedure koje su danas definirane za postupak obnove skrati za 40 posto.

Bačić je, na pitanje SDP-ove Sanje Radulović, rekao da su, kako bi se ubrzala obnova, krenuli s prijedlogom samoobnove tako što će se svim onima koji se odluče za to odmah u startu uplatiti ukupan iznos vrijednosti obnove i moći će s njime raspolagati u svakom trenutku. No, za ta sredstva će odobrenje dati ministarstvo kako bi ona bila namjenski korištena.

Ministar graditeljstva je Urši Raukar Gamulin (Možemo) odgovorio da je na Banovini odbijeno oko 20 posto zahtjeva za obnovom jer nisu ispunjeni uvjete za to, iako je po tome pitanju Zakon o obnovi prilično širok.

U Banovinu do sada uloženo 603,5 milijuna eura

Marijana Petir rekla je da na području Sisačko-moslavačke županije ima oko 10.000 praznih i napuštenih objekata te ju je zanimalo hoće li neki od njih biti stavljeni u funkciju. Bačić je odgovorio da na Banovini imaju 200 objekata koje bi mogli kupiti preko Agencije za pravni promet i u koje bi se mogli smjestiti oni koji su sada u kontejnerskim naseljima.

Ministar graditeljstva je, na upit SDP-ove Mirele Ahmetović, rekao i da je na Banovinu do 13. siječnja ove godine uloženo 603,5 milijuna eura, a što je sedam puta više nego za obnovu Gunje.

Tijekom brojnih replika oporba je podsjećala da je i ranije upozoravala kako sadašnji Zakon o obnovi neće biti provediv, da su u međuvremenu od podnošenja interpelacije koja je na dnevni red Sabora uvrštena još 2021. smijenjena dva ministra te je država na području Banovine obnovila samo šest kuća te jednu u Zagrebu, da su ljudi u Banovini treću zimu u kontejnerima i sl.

Za razliku od oporbe, vladajući su upozoravali da oporba svojom interpelacijom politizira obnovu ističući kako Vlada želi revitalizirati taj kraj i dati mu potencijal koji je imao godinama prije.