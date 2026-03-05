Prvi zrakoplov iz Dubaija stigao u Sarajevo: 'Nestvarna situacija'

U zrakoplovu tvrtke FlyDubai koji je liniju za Sarajevo obnovio nakon višednevnog prekida bilo je 156 putnika i svi su bili državljani BiH.

Samo na području Emirata, prema podacima koje je prikupilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, početak rata zatekao je oko tisuću državljana te zemlje, a još oko 400 evidentirano ih je u drugim državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu.

'Dubai je nestvaran kao i ova situacija', kazala je novinarima u sarajevskoj zračnoj luci putnica koja se predstavila kao Vera Stevanović.