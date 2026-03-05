Bivši MMA borac na čelu domovinske sigurnosti SAD-a? Tko je Markwayne Mullin

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da želi imenovati republikanskog senatora Markwaynea Mullina novim ministrom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Država. Time bi Mullin trebao zamijeniti dosadašnju ministricu Kristi Noem, koja je posljednjih mjeseci bila pod snažnim političkim pritiskom
Ako Senat potvrdi nominaciju, Mullin bi preuzeo ključnu ulogu u provedbi Trumpove migracijske politike i nadzoru američkih granica.
Trumpov saveznik i zagovornik oštre migracijske politike
Predsjednik Trump snažno je pohvalio Mullina u objavi na društvenoj mreži Truth Social, naglašavajući da će novi kandidat odlučno provoditi njegovu sigurnosnu i migracijsku politiku.
'Markwayne će neumorno raditi kako bi naše granice bile sigurne, spriječio migrantski kriminal, ubojice i druge kriminalce da ilegalno ulaze u našu zemlju, zaustavio pošast ilegalnih droga i ponovno učinio Ameriku sigurnom', poručio je Trump.
Mullin, koji za potvrdu mora dobiti potporu Senata, ranije je već naznačio da bi bio otvoren za preuzimanje neke od funkcija u administraciji.
Smjena nakon kritika na račun Kristi Noem
Odluka dolazi nakon razdoblja u kojem je Trump navodno bio nezadovoljan radom ministrice Kristi Noem, koja je postala jedno od najprepoznatljivijih lica njegove nacionalne kampanje protiv ilegalnih migracija.
Tijekom nedavnih saslušanja u Kongresu Noem se našla na meti kritika i demokrata i republikanaca, koji su osporavali način na koji je vodila provedbu migracijskih mjera administracije.
Trump je najavio da će Noem preuzeti novu dužnost posebne izaslanice za inicijativu Shield of the Americas, sigurnosni projekt usmjeren na jačanje suradnje država zapadne hemisfere.
Cherokee, rančer i poduzetnik odan Trumpu
Markwayne Mullin dolazi iz savezne države Oklahoma i član je indijanske 'Cherokee nacije', čime je postao drugi pripadnik tog naroda koji je služio u američkom Senatu, piše Axios.
Po zanimanju je rančer i poduzetnik, a prije ulaska u Senat 2023. proveo je deset godina kao član Zastupničkog doma.
U Senatu sudjeluje u radu nekoliko važnih odbora, uključujući Odbor za oružane snage, proračun, zdravstvo, obrazovanje, rad i mirovine te Odbor za pitanja američkih domorodaca.
Mullin se smatra jednim od Trumpovih najodanijih saveznika u Senatu. Ranije je podržavao predsjednikove tvrdnje da su predsjednički izbori 2020. bili pokradeni.
Prema riječima vođe republikanske većine u Senatu Johna Thunea, Mullin je često djelovao kao svojevrsni posrednik između Trumpa i senatora, objašnjavajući predsjedniku stajališta zakonodavaca i pokušavajući utjecati na njegove odluke.
Tijekom Trumpove predsjedničke kampanje 2024. Mullin je bio jedan od ključnih političkih suradnika, osobito u pokušajima da se pridobiju glasovi američkih domorodaca u neizvjesnim saveznim državama.
Još jedan kontroverzan Trumpov čovjek
Mullin je u američkoj javnosti poznat i po nekoliko kontroverznih epizoda. Kao bivši profesionalni MMA borac izazvao je veliku pažnju kada je tijekom kongresnog saslušanja 2023. izazvao predsjednika sindikata Teamsters Seana O'Briena na fizički obračun.
'Želiš pričati protiv mene? Možemo to riješiti ovdje kao dva odrasla čovjeka', rekao je Mullin tijekom žestoke rasprave, iako do fizičkog sukoba na kraju nije došlo.
Ranije se suočio i s višegodišnjom etičkom istragom zbog sudjelovanja u poslovima obiteljske tvrtke dok je bio član Zastupničkog doma. Istraga je 2018. zaključila da je djelovao u dobroj vjeri, ali je morao vratiti 40 tisuća dolara koji su mu pogrešno isplaćeni.
U siječnju 2025. ponovno je izazvao polemike kada je branio kandidata za ministra obrane Pete Hegseth od optužbi za zlouporabu alkohola, pritom optuživši neke svoje kolege senatore za licemjerje i konzumaciju alkohola na radnom mjestu.