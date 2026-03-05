Bivši MMA borac na čelu domovinske sigurnosti SAD-a? Tko je Markwayne Mullin

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da želi imenovati republikanskog senatora Markwaynea Mullina novim ministrom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Država. Time bi Mullin trebao zamijeniti dosadašnju ministricu Kristi Noem, koja je posljednjih mjeseci bila pod snažnim političkim pritiskom

Ako Senat potvrdi nominaciju, Mullin bi preuzeo ključnu ulogu u provedbi Trumpove migracijske politike i nadzoru američkih granica. Trumpov saveznik i zagovornik oštre migracijske politike Predsjednik Trump snažno je pohvalio Mullina u objavi na društvenoj mreži Truth Social, naglašavajući da će novi kandidat odlučno provoditi njegovu sigurnosnu i migracijsku politiku.

'Markwayne će neumorno raditi kako bi naše granice bile sigurne, spriječio migrantski kriminal, ubojice i druge kriminalce da ilegalno ulaze u našu zemlju, zaustavio pošast ilegalnih droga i ponovno učinio Ameriku sigurnom', poručio je Trump. Mullin, koji za potvrdu mora dobiti potporu Senata, ranije je već naznačio da bi bio otvoren za preuzimanje neke od funkcija u administraciji. Smjena nakon kritika na račun Kristi Noem Odluka dolazi nakon razdoblja u kojem je Trump navodno bio nezadovoljan radom ministrice Kristi Noem, koja je postala jedno od najprepoznatljivijih lica njegove nacionalne kampanje protiv ilegalnih migracija.

Tijekom nedavnih saslušanja u Kongresu Noem se našla na meti kritika i demokrata i republikanaca, koji su osporavali način na koji je vodila provedbu migracijskih mjera administracije. Trump je najavio da će Noem preuzeti novu dužnost posebne izaslanice za inicijativu Shield of the Americas, sigurnosni projekt usmjeren na jačanje suradnje država zapadne hemisfere. Cherokee, rančer i poduzetnik odan Trumpu Markwayne Mullin dolazi iz savezne države Oklahoma i član je indijanske 'Cherokee nacije', čime je postao drugi pripadnik tog naroda koji je služio u američkom Senatu, piše Axios. Po zanimanju je rančer i poduzetnik, a prije ulaska u Senat 2023. proveo je deset godina kao član Zastupničkog doma.