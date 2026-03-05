Utrku s vremenom sve je teže dobiti: Sve je manje načina za bijeg iz ratne zone

Napad SAD-a i Izraela na Iran proširio se izazivajući sukobe diljem Bliskog istoka, zbog čega ljudi koji su se turistički ili poslom zatekli u tom području žele otići, a vlade njihovih država pokušavaju ih izvući iz poprilično velike ratne zone

Kako se sukob između SAD-a u Izraela s Iranom sve više širi Bliskim istokom, tisuće stranih državljana pokušavaju napustiti regiju, a vlade zapadnih zemalja ubrzano traže načine da evakuiraju svoje građane. No zatvaranje zračnog prostora, otkazani letovi i sve veća nesigurnost na terenu pretvaraju odlazak u logističku noćnu moru, javlja Politico. Američki State Department posljednjih dana upozorio je državljane da napuste velik dio regije dok je to još moguće. Istodobno se smanjuje broj osoblja u pojedinim diplomatskim misijama, a dio diplomata i njihovih obitelji već je premješten na sigurnije lokacije. No američki dužnosnici otvoreno priznaju da u mnogim slučajevima ne postoji brz ni jednostavan način evakuacije. 'Situacija je iznimno fluidna i mijenja se iz sata u sat', rekao je jedan od američkih dužnosnika uključen u koordinaciju evakuacije. 'Ljudi pokušavaju otići komercijalnim letovima, ali mnogi su već otkazani ili preusmjereni.'

Zračni promet u kaosu Sukob je ozbiljno poremetio zračni promet u cijeloj regiji. Neke države zatvorile su zračni prostor, a brojne međunarodne zrakoplovne kompanije obustavile su letove prema Bliskom istoku zbog sigurnosnih rizika. Stoga se mnogi strani državljani pokušavaju izvući kopnenim putem ili čekaju posebne čarter letove koje organiziraju njihove vlade. Američki dužnosnici i dalje savjetuju građanima da pokušaju otići komercijalnim letovima kad god je to moguće. 'Za većinu ljudi to je i dalje najbolja opcija', rekao je jedan od njih, dodajući da im američke vlasti pokušavaju pomoći pri pronalasku raspoloživih letova.

Istodobno State Department upozorava da se Amerikanci ne bi trebali oslanjati na mogućnost da će ih vlada evakuirati. 'Američka vlada možda neće moći pružiti pomoć u svakom slučaju', stoji u službenim upozorenjima poslanim građanima. Diplomatima naređen odlazak Uz civile, dio država povlači diplomatsko osoblje. Sjedinjene Države naredile su odlazak dijela zaposlenika iz nekoliko diplomatskih predstavništava na Bliskom istoku, a neke misije privremeno su smanjile ili obustavile rad. Slične poteze povlače i europske vlade. Njemačka, Francuska i Velika Britanija organiziraju repatrijacijske letove za svoje građane, a neke zemlje već su započele s evakuacijama iz pojedinih država u regiji. Procjenjuje se da na Bliskom istoku još uvijek borave deseci tisuća zapadnih državljana, uključujući turiste, poslovne ljude i zaposlenike međunarodnih organizacija. Građani pokušavaju pronaći izlaz Za mnoge ljude odlazak postaje sve teži kako sukob eskalira. Pojedini putnici zaglavili su u zračnim lukama nakon otkazivanja letova dok drugi pokušavaju organizirati putovanje preko susjednih država. Neki su se okrenuli privatnim letovima ili dugim kopnenim rutama da bi stigli do zemalja u kojima još nisu obustavljeni međunarodni letovi.