Stručnjak prognozira: Kakve nas cijene goriva čekaju idući tjedan

Dodaje i da bi nas takve cijene na benzinskim postajama trebale očekivati već u utorak.

'Što kad prevedemo u situaciju kod nas na crpkama to znači da bi prema današnjim cijenama benzin mogao otići gore za 7 centi, a dizel za 21 cent. Takva je znači situacija', rekao je Marijan Krpan , predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Gorivo je poskupjelo na mediteranskom tržištu, pogotovo dizel, 40 posto, objašnjava za RTL predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Kompletne podatke imat će u subotu ujutro, nakon što se zatvore burze u petak u ponoć. Ali prema današnjim podacima to znači da ako dizel poskupi 21 cent, prosječni spremnik dizela bit će skuplji 10 i pol eura, dok će prosječni spremnik benzina biti skuplji 3 i pol eura.

Vlada prati situaciju

Konačne cijene ovise o distributerima te o Vladi koja prati situaciju.

'Vrlo jasno kažem da smo spremni donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ukoliko to bude potrebno, kao i uvođenje drugih mjera kojima se pomoglo već prije, a pomoglo se našim građanima i gospodarstvu', rekao je premijer Andrej Plenković.

Prijevoznici dižu cijene

S druge strane, direktor Sektora za promet i logistiku HGK, Dario Soldo, upozorava na moguće dizanje cijena.

'Ukoliko se ovako razdoblje i porast cijene nafte bude događao u dugoročnom razdoblju vjerojatno će se korigirati cijene prijevoznih usluga. Međutim mi kao Hrvatska gospodarska komora smo uvijek imali aktivnu suradnju a Vladom i ministarstvom gospodarstva te smo i prije imali određene mjere i potpore', rekao je Soldo.