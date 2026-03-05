cijene idu gore

Stručnjak prognozira: Kakve nas cijene goriva čekaju idući tjedan

Bi. S.

05.03.2026 u 22:57

Gorivo, benzinska postaja
Gorivo, benzinska postaja Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Dugotrajno zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi rezultirati rastom cijena

Gorivo je poskupjelo na mediteranskom tržištu, pogotovo dizel, 40 posto, objašnjava za RTL predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

'Što kad prevedemo u situaciju kod nas na crpkama to znači da bi prema današnjim cijenama benzin mogao otići gore za 7 centi, a dizel za 21 cent. Takva je znači situacija', rekao je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Dodaje i da bi nas takve cijene na benzinskim postajama trebale očekivati već u utorak.

Kompletne podatke imat će u subotu ujutro, nakon što se zatvore burze u petak u ponoć. Ali prema današnjim podacima to znači da ako dizel poskupi 21 cent, prosječni spremnik dizela bit će skuplji 10 i pol eura, dok će prosječni spremnik benzina biti skuplji 3 i pol eura.

Vlada prati situaciju

Konačne cijene ovise o distributerima te o Vladi koja prati situaciju.

'Vrlo jasno kažem da smo spremni donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ukoliko to bude potrebno, kao i uvođenje drugih mjera kojima se pomoglo već prije, a pomoglo se našim građanima i gospodarstvu', rekao je premijer Andrej Plenković.

Prijevoznici dižu cijene

S druge strane, direktor Sektora za promet i logistiku HGK, Dario Soldo, upozorava na moguće dizanje cijena.

'Ukoliko se ovako razdoblje i porast cijene nafte bude događao u dugoročnom razdoblju vjerojatno će se korigirati cijene prijevoznih usluga. Međutim mi kao Hrvatska gospodarska komora smo uvijek imali aktivnu suradnju a Vladom i ministarstvom gospodarstva te smo i prije imali određene mjere i potpore', rekao je Soldo.

tportal
