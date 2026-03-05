Kallas tvrdi: 'Iran je izvoznik rata'

Na pitanje misli li da Iran pokušava uvući NATO u sukob i ima li EU strategiju kako izbjeći da se i nju uvuče, Kallas je rekla da Teheran pokušava 'sijati kaos' u regiji i napadati druge zemlje 'neselektivno'.

'Sada režim pokušava uvući što je više zemalja moguće u ovaj rat '.

' Iran je izvoznik rata', rekla je Kallas na konferenciji za novinare sa švicarskim šefom diplomacije Ignaziom Cassisom tijekom posjeta Zuerichu.

I NATO i EU imaju mehanizme koji omogućuju članicama da odluče trebaju li pozvati pomoć, rekla je. To do sada nije bio slučaj, dodala je.

Kallas je rekla da je Teheran znatno oslabljen i da vidi priliku da iranski narod 'odredi vlastitu budućnost'.

EU nastavlja raditi diplomatskim kanalima na deeskalaciji u regiji, dodala je.

U ranijem govoru na Sveučilištu u Zuerichu, Kallas je kazala da je stanje na Bliskom istoku izravni rezultat erozije međunarodnog prava, i da je ruska invazija Ukrajine ohrabrila i druge da djeluju bez kazne.

Kina, kazala je, iskorištava potkopavanje međunarodnih pravila kako bi proširila utjecan u azijsko-pacifičkoj regiji i nanijela pritisak europskim ekonomijama.

'Bez vraćanja međunarodnog prava, zajedno s odgovornošću, osuđeni smo na ponovljena kršenja zakona, poremećaje i kaos', rekla je Kallas.

Govoreći o Sjedinjenim Državama, rekla je da je promjena vanjske politike Washingtona 'iz temelja protresla transatlantske odnose, s naknadnim potresima u drugim dijelovima svijeta', te je njezin utjecaj na međunarodni poredak nazvala 'seizmičkim'.

'Trenutni smjer je novi svjetski poredak karakteriziran konkurencijom i politikom prisile, svjetski poredak kojim dominira šačica vojnih sila koje imaju za cilj uspostaviti i osigurati sfere utjecaja', rekla je Kallas.