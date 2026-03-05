Kallas tvrdi: 'Iran je izvoznik rata'

Iran želi eskalirati sukob na Bliskom istoku neselektivno napadajući druge zemlje u regiji, rekla je u četvrtak EU-ova šefica za vanjsku politiku Kaja Kallas
'Iran je izvoznik rata', rekla je Kallas na konferenciji za novinare sa švicarskim šefom diplomacije Ignaziom Cassisom tijekom posjeta Zuerichu.
'Sada režim pokušava uvući što je više zemalja moguće u ovaj rat'.
Na pitanje misli li da Iran pokušava uvući NATO u sukob i ima li EU strategiju kako izbjeći da se i nju uvuče, Kallas je rekla da Teheran pokušava 'sijati kaos' u regiji i napadati druge zemlje 'neselektivno'.
I NATO i EU imaju mehanizme koji omogućuju članicama da odluče trebaju li pozvati pomoć, rekla je. To do sada nije bio slučaj, dodala je.
Kallas je rekla da je Teheran znatno oslabljen i da vidi priliku da iranski narod 'odredi vlastitu budućnost'.
EU nastavlja raditi diplomatskim kanalima na deeskalaciji u regiji, dodala je.
U ranijem govoru na Sveučilištu u Zuerichu, Kallas je kazala da je stanje na Bliskom istoku izravni rezultat erozije međunarodnog prava, i da je ruska invazija Ukrajine ohrabrila i druge da djeluju bez kazne.
Kina, kazala je, iskorištava potkopavanje međunarodnih pravila kako bi proširila utjecan u azijsko-pacifičkoj regiji i nanijela pritisak europskim ekonomijama.
'Bez vraćanja međunarodnog prava, zajedno s odgovornošću, osuđeni smo na ponovljena kršenja zakona, poremećaje i kaos', rekla je Kallas.
Govoreći o Sjedinjenim Državama, rekla je da je promjena vanjske politike Washingtona 'iz temelja protresla transatlantske odnose, s naknadnim potresima u drugim dijelovima svijeta', te je njezin utjecaj na međunarodni poredak nazvala 'seizmičkim'.
'Trenutni smjer je novi svjetski poredak karakteriziran konkurencijom i politikom prisile, svjetski poredak kojim dominira šačica vojnih sila koje imaju za cilj uspostaviti i osigurati sfere utjecaja', rekla je Kallas.