Prvi put proizvedeno više struje od obnovljivih izvora nego od ugljena: Dvije su države ključne

„Vidimo prve znakove ključne prekretnice“, rekla je Małgorzata Wiatros-Motyka, viša analitičarka za električnu energiju u think tanku Ember. „Solarna i energija vjetra sada rastu dovoljno brzo da zadovolje rastuću svjetsku potražnju za električnom energijom“, rekla je.

Većina znanstvenika smatra da je smanjenje proizvodnje energije iz ugljena, koja emitira otprilike dvostruko više ugljičnog dioksida od proizvodnje iz plina, ključno za ostvarivanje globalnih klimatskih ciljeva. Obnovljivi izvori energije poput vjetra i sunca isporučili su 5072 teravatsata (TWh) električne energije diljem svijeta između siječnja i lipnja, nadmašivši 4896 TWh iz ugljena, objavio je Ember u utorak.

U prvoj polovici 2025. godine, obnovljivi izvori energije su prvi put globalno proizveli više električne energije od ugljena , potaknuti brzim rastom u Kini i Indiji , pokazalo je izvješće think tanka Ember.

Kina sve više ulaže u solarnu energiju i vjetar, ali SAD povećava proizvodnju ugljena

Globalna potražnja za električnom energijom porasla je za 2,6 posto, odnosno 369 TWh, u prvoj polovici 2025. u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine, što je zadovoljeno proizvodnjom 306 TWh iz solarne energije te 97 TWh iz energije vjetra.

Prelazak na obnovljive izvore energije uglavnom je potaknut Kinom i Indijom. Kina, najveći svjetski potrošač električne energije, smanjila je proizvodnju iz fosilnih goriva za dva posto, dok je proizvodnja solarne energije i energije vjetra porasla za 43 posto, odnosno za 16 posto, navodi se u izvješću Embera.

U Indiji je zabilježen porast proizvodnje energije vjetra i sunca za 29 posto, odnosno 31 posto, što je pomoglo zemlji smanjiti potrošnju ugljena i plina za 3,1 posto, pokazalo je izvješće. Međutim, proizvodnja iz fosilnih goriva porasla je u Sjedinjenim Državama i u Europskoj uniji u istom razdoblju pošto su snažniji rast potražnje i slabija proizvodnja energije vjetra i hidroenergije prisilili veće oslanjanje na ugljen i plin.

U SAD-u je proizvodnja ugljena porasla za 17 posto, dok je proizvodnja plina pala za 3,9 posto. U Europi je proizvodnja električne energije iz plina porasla za 14 posto, a iz ugljena za 1,1 posto, navodi se u izvješću.

Američki predsjednik Donald Trump, skeptik prema klimatskim promjenama, potpisao je ranije ove godine izvršne uredbe usmjerene na povećanje proizvodnje ugljena, a prošli mjesec obećao je i potporu termoelektranama na ugljen.