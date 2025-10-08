Ovaj cvijet iz Atacame mogao bi biti ključ za razvoj usjeva otpornih na sušu

Cvijet pod nazivom Cistanthe longiscapa, poznat lokalno kao "guanakova šapa", cvjeta tijekom rijetkih kiša u pustinji Atacami, pretvarajući je u obojeni mozaik.

Znanstvenici na čileanskom Sveučilištu Andres Bello sada provode genetičko sekvenciranje ne bi li otkrili što tom cvijetu boje fuksije omogućuje da preživi u uvjetima oskudne vode i ekstremnih promjena temperature. Cilj im je da te karakteristike otpornosti na sušu prenesu na druge usjeve.

"Suše zbog klimatskih promjena postaju ozbiljan problem za poljoprivredu, za svijet i za našu zemlju", rekao je direktor sveučilišnog Centra za biotehnološka istraživanja biljaka Ariel Orellana.