Prvi donosimo popis: Kad bi Bandić utjerao ove dugove, pokrpao bi i žičaru i rotor, ali najveći dužnik upravo je Grad Zagreb

Gotovo milijardu kuna ili, preciznije, 941 milijun kuna dugovale su tvrtke Gradu Zagrebu za spomeničku rentu, zakupnine, komunalnu naknadu i komunalni doprinos zaključno s 30. studenog 2018. godine. Kako je riječ o nenaplaćenim potraživanjima većim od 50 tisuća kuna samo od pravnih osoba, nema sumnje da je konačna brojka veća od milijarde kuna kada joj se pridodaju dugovi ispod spomenutog iznosa, ali i oni fizičkih osoba

No i bez njih jasno je da su se stvari tek neznatno promijenile u odnosu na 2011. godinu. Primjerice, 1237 tvrtki dugovalo je 2011. za komunalnu naknadu 451 milijun kuna, a danas od njih 919 Grad Zagreb potražuje 516,7 milijuna kuna . Potraživanja za spomeničku rentu prije sedam godina iznosila su 41,8 milijuna kuna, a krajem studenog prošle godine 31,6 milijuna kuna. Dug s osnove komunalnog doprinosa 2011. iznosio je 265 milijuna kuna , a danas se kreće oko 170 milijuna kuna.

Ono što nije uspjelo nama uspjelo je Renatu Peteku (Progresivni savez – Naprijed Hrvatska), gradskom zastupniku koji je iz nekoliko pokušaja uspio doći do podataka o dužnicima, ali ne o svima. Naime, iz gradske uprave su mu odbili dati podatke o dugu fizičkih osoba, pozivajući se na odredbe GDPR-a.

Bilo je to kada je tadašnji zastupnik u Skupštini Josip Kregar došao do podatka da je dug pravnih i fizičkih osoba dosegnuo 1,7 milijardi kuna (samo onih fizičkih iznosio je 1,3 milijarde) pa se u već spomenutom zaključku od gradonačelnika tražilo da poduzme korake u utvrđivanju osobne odgovornosti čelnika gradskih upravnih tijela za propuste u naplati potraživanja.

Naveo je da ćemo uskoro imati sve podatke o ukupnom iznosu dugova i pravnih i fizičkih osoba jer će to tražiti zaključkom Gradske skupštine.

'Ono što je sada jasno to je da se radi o ogromnom dugu jer s tim iznosom možemo usporediti podatke iz proračuna za 2019. godinu, gdje su predviđeni prihodi od komunalnih doprinosa i naknada u iznosu od 890 milijuna kuna, a prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 502 milijuna kuna. Dakle dugovi su skoro na istoj razini kao i godišnji očekivani prihodi', naveo je Petek.

Smatra da pitanje GDPR-a također treba razjasniti jer ukoliko je netko dužnik prema gradskom proračunu, mišljenja je da ti podaci ne bi trebali biti tajni.

Komunalnu naknadu plaćaju svi - od korisnika/vlasnika stambenog, garažnog, poslovnog prostora pa do građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta. Prikupljena sredstva od nje služe za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada - Grad duguje sam sebi najviše

Dug za nju najveći je i, kako smo već naveli, s posljednjim danom studenog prošle godine iznosio je 516,7 milijuna kuna. Lista dužnika obuhvaća 919 pravnih subjekata i lakše bi bilo napisati koga na njoj nema nego koga ima. Stoga smo ih po visini duga odlučili podijeliti u dvije skupine na one koji su u stečaju ili su već izbrisani, ali se njihov dug i dalje knjiži, te na one koji uredno posluju i nemaju blokirane račune. Naveli smo tek one s najvećim dugovanjima.

Skupinu prvih predvodi Dioki s 29,5 milijuna kuna, na čije je zemljište Bandić bacio oko pa mu je Skupština u prosincu dala zeleno svjetlo za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju tog zemljišta čija je prva procjena govorila da vrijedi oko 60 milijuna kuna. Slijede ga Tempo s 26,1 milijun, Trgovački centar Solidum Željka Žužića (18,3 milijuna), Pan papir s 18 milijuna, Zagrebačka tvornica papira sa 17,9 milijuna, Kemoboja s 13,2 milijuna, Geotehnika s 10,1 milijun, Jadranprodukt sa 7,2 milijuna, Poljoprerada sa 6,7 milijuna kuna i pekare Klara s 5,8 milijuna kuna...