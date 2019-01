Odvoz smeća u Zagrebu sigurno će poskupjeti, ali ne onoliko koliko traži Čistoća

Grad Zagreb neće prihvatiti ni treću verziju novog cjenika odvoza otpada, koji bi na snagu navodno trebao stupiti početkom travnja, prema kojem su Zagrepčani u prosjeku trebali plaćati dvostruko više cijene odvoza smeća, a za pojedine kategorije kućanstva mjesečna bi se naknada trebala povećati i za više od tri i pol puta. Da cjenik neće biti prihvaćen, potvrdio nam je Goran Bradić, direktor Čistoće, nakon jutrošnjeg sastanka s čelnicima Grada

'Za petnaestak dana trebali bismo dostaviti novi prijedlog, a što će tada biti, vidjet ćemo. Poznato je da je gradonačelnik socijalno osjetljiv, ali građani moraju biti svjesni da stvari nisu iste kao nekad. Naš se obim posla povećao, nekad nije bilo 1008 zelenih otoka s po četiri kontejnera za odvojeni otpad, nekad nije bilo 17 reciklažnih dvorišta na koja se mogu odložiti 30 do 33 vrste otpada, i da dalje ne nabrajam', naveo je Bradić.

Drugim riječima, može se očekivati da će odvoz poskupiti, samo je pitanje koliko. Podsjetimo, Jutarnji list objavio je treću, radnu verziju novog cjenika kojeg je Čistoća uputila prema Gradu. No od njega neće biti ništa.

Upitan za koliko je gradonačelnik Milan Bandić tražio da se korigiraju cijene, Bradić navodi kako se nije govorilo o brojkama i postocima, već o tome da se ulože maksimalni napori da se one korigiraju.

'To će se po mojoj osobnoj procjeni dogoditi za dvije do tri godine. Sve dok građani stvaraju divlje deponije, sve dok im je teško raskidati kartonsku kutiju i ubaciti je u prazan kontejner za papir i sve dok u te iste kutije ubacuju miješani komunalni otpad ne možemo ići naprijed', istaknuo je Bradić.

Na novinarsku opasku da se istovremeno smanjio broj odvoza miješanog komunalnog otpada i da je Bandić ne jednom rekao da cijene nakon početka odvajanja mogu samo padati, a ne rasti, Bradić je kazao kako će do toga doći kada takav sustav u potpunosti zaživi.

S obzirom na to da Čistoća zbog, kako je rekao, povećanog obima posla planira zaposliti dodatnog 421 radnika, što bi značilo da će ih imati više od dvije tisuće, pitali smo ga je li nužno da se planira osnivanje nove službe za reklamacije i službe za utvrđivanje ugovornih kazni.

'U njima bi bilo svega desetak ljudi, a ostalih četiristotinjak koje tražimo su čistači i vozači. To nisu atraktivni ni lagani poslovi. Uz to, velik je odljev vozača. Vozači kamiona traženi su u EU i svakodnevno odlaze. Treba dodati da je Čistoća imala i veliki investicijski ciklus u nabavu novih kamiona. Sve to košta, a prema zakonu moramo biti održivi. Ne smijemo biti gubitaši. Ne trebamo ostvarivati profit, ali moramo biti barem na nuli', zaključio je.

Da će do promjene cijena doći da se iščititi i iz priopćenja Zagrebačkog holdinga, kojeg je Čistoća dio. U njemu se kaže kako se 'u ovom trenutku još uvijek ne može govoriti o bilo kakvoj korekciji cijene odvoza miješanog komunalnog otpada niti precizirati datum stupanja na snagu cjenika koji je još uvijek u izradi. Uz to dodaju da kontinuirano rade na tome da se donese cjenik koji će biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te su svakim predloženim cjenikom uvažavali preporuke izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Zaključuju da će građani točno i na vrijeme biti informirani o novim cijenama kada će za njih imati prikupljene potrebne suglasnosti.