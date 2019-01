'Luknja' od 837 milijuna eura. Realnost ili samo još jedno Bandićevo skidanje prašine s megaprojekta

Desetak godina tunel kroz Medvednicu, koji bi, kada bi se sagradio, bio najduži u Hrvatskoj, hvatao je prašinu u ladici sve dok ga proteklog vikenda zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ponovno nije izvukao iz nje. 'Luknja' od 381 milijun eura, koja je samo dio projekta teškog 837 milijuna eura, tako je ponovno postala vijest. Barem za dan ili dva

Željko Kolar (SDP), krapinsko-zagorski župan, za tportal je kazao kako proteklog vikenda s Bandićem nije razgovarao o tome.

'To je Milan rekao onako usput. Očekujem da se, ako se razmišlja o tome, sjedne i vidi što i kako. Možda već idućeg tjedna. Ne mogu a priori reći jesam li za ili protiv projekta jer ga nisam vidio. Ne znam je li to onaj otprije petnaestak godina ili neki novi. Mislim, bušili su i Učku i Alpe pa bi bilo pretjerano da kažem kako sam protiv. Kad vidim kako izgleda i o čemu je riječ, onda ću se moći izjasniti. Ono što je sigurno to je da je na jako dugom štapu i to onom teleskopskom', kazao je Kolar.

Josip Beljak, nezavisni načelnik Općine Stubičke Toplice, kaže da podržava tunel, ali samo željeznički.

'Jedna cijev za željeznički tunel prihvatljiva je opcija. Sve drugo je pretjerano i nepotrebno. Do Stubice se sada može doći iz pet različitih cestovnih pravaca i gradnja tunela s dvjema cestovnim cijevima potpuno je nepotrebna', naveo je Beljak.

Kada je prezentirana studija, prije više od desetljeća, 39 arhitekata, ekonomista, sociologa, urbanista, povjesničara umjetnosti i pravnika uputilo je pismo javnosti u kojem su se usprotivili gradnji tunela i Sjeverne tangente dok je istraživanje Instituta Ivo Pilar pokazalo da je više od 55 posto Zagrepčana tada podržavalo izgradnju tunela.