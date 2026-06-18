Prvi časnik katamarana tvrdi da je učinio sve da spriječi tragediju: 'Jedrilica je stalno mijenjala smjer'

Zamjenica splitske županijske državne odvjetnice ispitala je 33-godišnjeg prvog časnika kojeg tužiteljstvo sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima.

Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić potvrdila je da je osumnjičenik iznio aktivnu obranu te detaljno opisao okolnosti koje su prethodile nesreći, piše novinar Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

'Moj branjenik je iznio aktivnu obranu i pojasnio sve okolnosti koje su prethodile tragičnom događaju. Unatoč tome, Državno odvjetništvo traži određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke', izjavila je Barić.

Prema obrani, prvi časnik smatra da je učinio sve što je bilo moguće kako bi spriječio sudar, no tvrdi da je jedrilica na kojoj su bili češki državljani uoči nesreće više puta mijenjala kurs.