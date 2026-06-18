iznio obranu

Prvi časnik katamarana tvrdi da je učinio sve da spriječi tragediju: 'Jedrilica je stalno mijenjala smjer'

M. Šu.

18.06.2026 u 13:44

Teška pomorska nesreća kod Splita
Teška pomorska nesreća kod Splita Izvor: tportal.hr / Autor: tportal
Bionic
Reading

Prvi časnik katamarana Krilo Eclipse, osumnjičen za izazivanje pomorske nesreće u kojoj su poginula četvorica čeških državljana, na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu odbacio je odgovornost za tragediju

Zamjenica splitske županijske državne odvjetnice ispitala je 33-godišnjeg prvog časnika kojeg tužiteljstvo sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima.

Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić potvrdila je da je osumnjičenik iznio aktivnu obranu te detaljno opisao okolnosti koje su prethodile nesreći, piše novinar Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

'Moj branjenik je iznio aktivnu obranu i pojasnio sve okolnosti koje su prethodile tragičnom događaju. Unatoč tome, Državno odvjetništvo traži određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke', izjavila je Barić.

Prema obrani, prvi časnik smatra da je učinio sve što je bilo moguće kako bi spriječio sudar, no tvrdi da je jedrilica na kojoj su bili češki državljani uoči nesreće više puta mijenjala kurs.

vezane vijesti

Istragom je ranije utvrđeno da zapovjednik katamarana u trenutku nesreće nije bio na zapovjednom mostu te da je upravljanje plovilom bilo povjereno prvom časniku. Također, utvrđeno je da jedrilicom nije upravljao profesionalni skiper, već jedan od čeških državljana koji je poginuo u nesreći.

Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
  • Katamaran 'Krilo Eclipse'
    +5
Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

O zahtjevu Državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora odlučit će sudac istrage Županijskog suda u Splitu. Istodobno se nastavlja prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti jedne od najtežih pomorskih nesreća ove godine na hrvatskom dijelu Jadrana.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BARAĆ VS. Hodžić

BARAĆ VS. Hodžić

Napeto u Otvorenom: 'Ovo je najskandalozniji aspekt rezolucije o položaju Hrvata u BiH'
UKRAJINSKI UDAR

UKRAJINSKI UDAR

Snimke iz Moskve su zaprepašćujuće: Poklopac spremnika za naftu leti zrakom
Pravda za osam žrtava

Pravda za osam žrtava

Jednom od najzloglasnijih serijskih ubojica doživotni zatvor: 'Ti si odvratan čovjek!'

najpopularnije

Još vijesti