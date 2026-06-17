Skiper jedrilice izašao iz bolnice i napustio Hrvatsku. Odvjetnik otkrio što slijedi

Prvog časnika istražitelji sumnjiče za izazivanje pomorske nesreće sa smrtnom posljedicom. Za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret predviđena je kazna zatvora od tri do 15 godina.

'Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe', rekao je Božinović.

Tragedija se dogodila u nedjelju oko 11.38 sati u Splitskim vratima, morskom prolazu između Brača i Šolte. Katamaran koji je plovio na liniji Split – Hvar sudario se s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam čeških državljana koji su iz Trogira također plovili prema Hvaru. Prema dosad utvrđenim činjenicama, na mjestu nesreće pronađena su tri tijela stradalih osoba, dok je četvrta žrtva naknadno pronađena u potonuloj jedrilici.

Odmah nakon nesreće proveden je očevid kojim je rukovodio dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika uz pomoć policije, vještaka pomorske struke i stručnjaka za brodsku elektroniku. Božinović je također potvrdio da u trenutku sudara katamaranom nije upravljao kapetan. 'Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju brodom', rekao je ministar.

U nesreći je ozlijeđeno više osoba. Četvero putnika s jedrilice prevezeno je na liječenje u splitsku bolnicu. Troje ih je nakon pružene pomoći otpušteno, dok je jedna češka državljanka i dalje u bolnici.

Skiper napustio Hrvatsku

Skiper jedrilice, koji je također bio među ozlijeđenima, nakon izlaska iz bolnice napustio je Hrvatsku. Ako istraga pokaže da postoji njegova odgovornost za nesreću, eventualni postupak morat će se voditi u suradnji s češkim pravosudnim tijelima.

Odvjetnik Damir Primorac rekao je za RTL kako je istraga još u početnoj fazi te da tek treba utvrditi sve okolnosti tragedije. 'Zadatak istrage je da se utvrde sve okolnosti kako bi se moglo jednog dana odlučiti hoće li se podići optužnica ili obustaviti postupak', rekao je Primorac.

Dodao je i da je istražni zatvor najstroža mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika u postupku te da sud mora procijeniti postoji li potreba za njezinim određivanjem. Uhićeni prvi časnik tijekom dana trebao bi biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu, nakon čega će tužiteljstvo odlučiti hoće li od suca istrage zatražiti određivanje istražnog zatvora.