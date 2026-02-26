Hillary Clinton oglasila se o Epsteinu: 'Ne sjećam se da smo se ikada susreli'

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je u četvrtak pred kongresnim odborom kako se ne sjeća da je ikada upoznala pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina te da nema nikakve informacije koje bi mogla podijeliti o njegovim kriminalnim aktivnostima
"Ne sjećam se da sam se ikada susrela s g. Epsteinom. Nikada nisam letjela njegovim zrakoplovom niti posjetila njegov otok, domove ili urede. Nemam što dodati tome", rekla je Clinton (78) u izjavi Nadzornom odboru Zastupničkog doma. Ona i njezin suprug, bivši demokratski predsjednik Bill Clinton (79), prvotno su odbili svjedočiti pred odborom, ali su popustili kada su zastupnici pokrenuli postupak zbog nepoštivanja Kongresa.
Bill Clinton trebao bi svjedočiti pred odborom u petak.
Prije saslušanja, predsjednik Nadzornog odbora James Comer iz Kentuckyja, inače republikanac, zanijekao je da je istraga stranački napad na Trumpovu suparnicu s predsjedničkih izbora 2016. godine, napomenuvši da je nekoliko demokrata također zagovaralo svjedočenje bračnog para Clinton.
"Nitko u ovom trenutku ne optužuje Clintonove za bilo kakvo nedjelo", rekao je Comer.
Dodao je kako će odbor nastojati saznati više o svim kontaktima koje je ona eventualno imala s Epsteinom, njegovoj uključenosti u humanitarni rad Clintonovih te o bilo kakvom odnosu koji je mogla imati sa zatvorenom Epsteinovom suradnicom Ghislaine Maxwell.
Ime i slike Billa Clintona pojavljuju se u dokumentima vezanim uz istrage o Epsteinu. Međutim, samo spominjanje ne znači ništa. Bivši predsjednik je više puta negirao bilo kakvu nezakonitost u vezi sa svojim poznanstvom s Epsteinom, prenio je dpa.
Epstein je godinama upravljao lancem zlostavljanja u kojemu su žrtve bile deseci mladih žena i maloljetnica. Njujorški financijer imao je izvrsne veze u američkom visokom društvu. Umro je u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine, prije nego što je bio osuđen.