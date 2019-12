Prozivali su ga pa se javio. Linić: Milanovićevu egu je smetala moja popularnost, a žalosno je da predsjednica ne zna o čemu govori

Tvrdnje o njegovom izbacivanju iz stranke te o predstečajnim nagodbama, koje su na sučeljavanju na RTL-u u ponedjeljak izrekli predsjednički kandidati Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović, komentirao je više puta prozvani bivši ministar financija u Milanovićevoj Vladi Slavko Linić

'Njegovom narcisoidnom egu smetala je moja popularnost i zato me maknuo iz Vlade', rekao je Linić za Jutarnji.

Milanoviću također zamjera i to što se ovaj hvali stvarima u kojima uopće nije sudjelovao.

'Za mene je bilo iznenađenje da se Milanović hvalio s predstečajnim nagodbama, fiskalizacijom i sređivanjem javnih financija, a u tome svemu nije sudjelovao, već je, dapače, pokušao i odmoći. On se hvali nečim što je Ministarstvo financija napravilo, a on bi se trebao hvaliti investicijama, kojih nije bilo jer je on više vremena volio provoditi u Taču, nego u svom premijerskom uredu', rekao je Linić.