Ne voli EU, a želi u EU parlament. Uhitio bi tisuću političara, a htio je s Karamarkom u Vladu. Sve je to kontroverzni sudac Mislav Kolakušić

U svom posljednjem gostovanju u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u dva, već četvrtom u posljednjih nekoliko godina, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić službeno je najavio ulazak u politiku, s kojom koketira već neko vrijeme. Kao prvi korak najavljuje izlazak na europske izbore, no to mu je tek priprema za ulazak u ring na nacionalnoj razini. U javnosti često proglašavan 'kontroverznim', Kolakušić se još češće sam trudi opravdati taj pridjev

U svojevrsnu predizbornu kampanju krenuo je još prošle godine, kada je krstario Hrvatskom i organizirao javno učlanjivanje u svoju udrugu Antikorupcija. Navodno mu je pristupilo nekoliko tisuća građana. Već tada objavio je da je 'u potpunosti uključen u politiku', no nastavio je obavljati i sudačku dužnost, koja je s time formalno i stvarno nespojiva. Zasad ostaje nejasno kakav je njegov sudački rad: dok ga s vlastitog suda optužuju za neažurnost i '290 predmeta u kojima nije održao nijedno ročište', on uzvraća statističkim podacima po kojima je ostvario 190 posto sudačke norme.

Već dvije godine kasnije započinje s javnim angažmanom, doduše zaobilaznim putem: kao sudac zaustavlja predstečajni postupak u tvrtki Dalekovod i javno naziva Zakon o predstečajnim nagodbama protuustavnim, opisujući ga i kao 'veću pljačku od pretvorbe i privatizacije'. Njegov zahtjev za ispitivanjem ustavnosti na koncu je odbijen, slučaj Dalekovod mu je oduzet, no on je nastavio sa sličnim tvrdnjama. To mu je donijelo velike simpatije javnosti i naklonost dijela medija, ali i bijes tadašnje vlasti.

'Kolakušić je bio jedan od sudaca koji je nosio krivnju za neefikasne i neuspješne stečajne postupke, a u isto vrijeme se borio protiv ljudi koji su pokušavali pronaći rješenja za tu tragičnu situaciju. Gurao je društvo natrag i nije prihvatio promjene lošeg stanja, htio je uništiti Dalekovod koji je danas uspješna izvozna hrvatska tvrtka', smatra Linić.

'Njemu nije bilo stalo ni do gospodarstva ni do Hrvatske; bilo mu je bitno uključiti se u politiku iz pozicije pljuvača, a čini se da je sada odlučio ići do kraja. Ali što ako ne uspije, nastavit će biti sudac? To je njegovo viđenje politike, sjedenje na dva stolca', žestok je Linić.

Ipak, niz javnih kritika na koncu je doveo do djelomične izmjene ovog zakona i veće zaštite vjerovnika.

Javnost je svojedobno, u doba njegova najžešćeg sukoba s Linićem, zabavilo otkriće Kolakušićeva privatnog hobija: Jutarnji list donio je da se u slobodno vrijeme bavi 'art, fashion i travel fotografijom' te da preko društvenih mreža poziva mlade djevojke koje žele biti njegovi modeli. Kolakušić je naknadno objasnio kako svoj 'hobi nikada nije skrivao, niti ga je imao razloga skrivati'.

Voli paralele s Rumunjskom

Mislav Kolakušić potom se prebacio na kritiku Ovršnog zakona, propisa o kojemu se ozbiljno raspravlja tek u vrijeme predizbornih kampanja: više puta nazvao ga je nakaradnim i protunarodnim te objašnjavao da 'nigdje u Europi javni bilježnici nemaju ovlast provoditi ovrhe na temelju računa, bez platnog naloga pred redovnim sudom'.

'Osobno ga poznajem i imam dobre dojmove, no ne mogu mu dati konkretnu ocjenu jer naprosto ne znam kakvi su njegovi rezultati, što je dosad napravio? Kritizirao je kao mnogi prije i poslije njega, no to mi ne znači ništa: više cijenim konkretan rad za društvo, a manje ono što se priča', kaže za tportal aktivist Udruge Franak i saborski zastupnik stranke Snaga Goran Aleksić.