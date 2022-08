Prozivaju je da je fašistkinja, tvrda je u antimigrantskim stavovima, inspirira je Tolkien: Tko je Giorgia Meloni, ikona desnice kojoj se smiješi funkcija premijerke Italije

Tolkien i Gospodar prstenova kao inspiracija

U razgovoru za Spectator Meloni je otkrila da joj je inspiracija i J.R.R. Tolkien, a svakog 3. siječnja obilježava njegov rođendan na svojoj stranici na Facebooku.

''Gospodar prstenova' nije knjiga koja te nečemu uči. To je knjiga koja pomaže otkriti tko ste, a to je sasvim nešto drugo. Iznad svega, Tolkien mi je dao to razumijevanje da moć nije nešto što treba osvojiti, nego da je moć neprijatelj, problem koji morate držati pod kontrolom, na uzici', poručila je Meloni.