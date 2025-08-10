Eruptirao vulkan Etna, zasad nema opasnosti

Na tom je dijelu zemlje proglašena narančasta mjera opreza dok stručnjaci nastavljaju pratiti situaciju
U nedjelju ujutro na vulkanu Etna otvorila se pukotina iz koje istječe lava. Dogodilo se to na južnoj strani kratera Bocca Nouva, na visini od 3000 metara. Vijest je potvrdio Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV), čiji stručnjaci na terenu provode mjerenja i prate situaciju, no prema prvim podacima, tok lave kreće se u smjeru juga, piše Corriere della Sera.
Navode da zasada nisu zabilježene značajne promjene ni infrazvučne aktivnosti te da je izvor vulkanskog podrhtavanja zabilježen na visini od 2800 metara. Nema ni emisije vulkanskog pepela pa zračna luka u Cataniji neometano funkcionira. Ipak, na tom je dijelu zemlje proglašena narančasta mjera opreza dok stručnjaci nastavljaju pratiti situaciju.
Napomenimo da se zbivanja na Etni događaju paralelno sa šumskim požarom na poznatom vulkanu Vezuv zbog čega je istoimeni nacionalni park trenutno zatvoren za posjetitelje.
'Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega’, priopćio je u subotu park. Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.