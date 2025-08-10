Eruptirao vulkan Etna, zasad nema opasnosti

U nedjelju ujutro na vulkanu Etna otvorila se pukotina iz koje istječe lava. Dogodilo se to na južnoj strani kratera Bocca Nouva, na visini od 3000 metara. Vijest je potvrdio Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV), čiji stručnjaci na terenu provode mjerenja i prate situaciju, no prema prvim podacima, tok lave kreće se u smjeru juga, piše Corriere della Sera.

Navode da zasada nisu zabilježene značajne promjene ni infrazvučne aktivnosti te da je izvor vulkanskog podrhtavanja zabilježen na visini od 2800 metara. Nema ni emisije vulkanskog pepela pa zračna luka u Cataniji neometano funkcionira. Ipak, na tom je dijelu zemlje proglašena narančasta mjera opreza dok stručnjaci nastavljaju pratiti situaciju.