Bijela kuća potvrdila: Ništa od sastanka Trumpa i Putina

Bijela kuća je potvrdila da 'nema planova' za susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina 'u neposrednoj budućnosti'

Prošlog četvrtka Trump je rekao da će on i Putin održati razgovore u Budimpešti unutar dva tjedna kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini. Međutim, pripremni sastanak između američkog ministra vanjskih poslova Marca Rubija i ruskog ministra Sergeja Lavrova, koji je trebao biti održan ovog tjedna, otkazan je.

Bijela kuća je pojasnila da su dvojica diplomata imali 'produktivan' telefonski razgovor, te da sastanak više nije 'neophodan', javlja BBC.

Bijela kuća nije dala dodatne informacije o razlogu za odgodu razgovora. U ponedjeljak je Trump podržao ideju o zamrzavanju sukoba uz trenutnu crtu fronte, osobito u spornom Donbasu na istoku Ukrajine, sugerirajući da 'neka ostane kako jest'.

