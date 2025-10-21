piši propalo

Bijela kuća potvrdila: Ništa od sastanka Trumpa i Putina

V. B.

21.10.2025 u 18:23

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Bijela kuća je potvrdila da 'nema planova' za susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina 'u neposrednoj budućnosti'

Prošlog četvrtka Trump je rekao da će on i Putin održati razgovore u Budimpešti unutar dva tjedna kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini. Međutim, pripremni sastanak između američkog ministra vanjskih poslova Marca Rubija i ruskog ministra Sergeja Lavrova, koji je trebao biti održan ovog tjedna, otkazan je.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Bijela kuća je pojasnila da su dvojica diplomata imali 'produktivan' telefonski razgovor, te da sastanak više nije 'neophodan', javlja BBC.

Donald Trump i Volodimir Zelenski sastali su se prošli tjedan Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW

Bijela kuća nije dala dodatne informacije o razlogu za odgodu razgovora.

U ponedjeljak je Trump podržao ideju o zamrzavanju sukoba uz trenutnu crtu fronte, osobito u spornom Donbasu na istoku Ukrajine, sugerirajući da 'neka ostane kako jest'.

Međutim, Rusija se dosljedno protivila ideji o zamrzavanju crte fronte, a Lavrov je u utorak izjavio da Moskva želi postići 'dugoročni, održivi mir', implicirajući da bi zamrzavanje crte predstavljalo samo privremeni prekid vatre.

