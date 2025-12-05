tko je počeo rat

Putin ponovno šokira, ovom izjavom navući će bijes ostatka svijeta

I.H.

05.12.2025 u 10:20

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER SHCHERBAK/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Bionic
Reading

U velikom intervjuu za indijski medij, Vladimir Putin osvrnuo se na važnost energetske suradnje s ovom zemljom te situaciju u Ukrajini, rekavši da Rusija nije započela rat

Tijekom dvodnevnog posjeta Indiji, Vladimir Putin sastao se s indijskim premijerom Narendrom Modijem te je dao opsežan televizijski intervju za India Today. Kako smo ranije pisali, indijsko tržište je brzorastuće, a zemlja ima gotovo 1,5 milijardi stanovnika, pa je privlačna za Ruse te bi oni rado povećali izvoz svojih energenata i sirovina u nju.

Naime Indija je treći najveći svjetski potrošač sirove nafte i danas je masovno kupuje iz Rusije. Prije invazije na Ukrajinu tek je 2,5 posto indijskog uvoza nafte dolazilo iz te zemlje, a danas je to oko 35 posto zahvaljujući golemim popustima koje Moskva nudi zbog sankcija i gubitka pristupa europskom tržištu.

Na pitanje o energetskoj suradnji s Indijom, Putin je kazao da 'instrument energetske suradnje s Indijom ostaje nepromijenjen u trenutnim uvjetima, prolaznim političkim promjenama ili čak tragičnim događajima u Ukrajini'. Rekao je da i carine koje su Amerikanci uveli ruskim naftnim tvrtkama nastoje omesti 'ekonomske veze s trećim zemljama, a na kraju nailaze na poteškoće i trpe gubitke'.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna, opremljene mitraljezima, za obranu od ukrajinskih dronova Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Nije precizno izjasnio o tome kako percipira Donalda Trumpa, rekavši da 'nikada ne daje procjene svojih kolega' jer bi to trebali činiti građani koji su izašli na izbore, no podcrtao je da američki predsjednik 'ima svoj program i svoje ciljeve'. Kad je riječ o carinskom ratu, kazao je da 'njegove odluke nisu došle niotkuda. Ima savjetnike koji vjeruju da provedba takve carinske politike u konačnici koristi američkom gospodarstvu'.

Kazao je da su mirovni pregovori 'izazovna misija' i 'složen zadatak' te da Rusija nije, kako kaže, započela rat.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov

'Mi nismo ti koji su započeli ovaj rat. Zapad je poticao Ukrajinu i podržavao događaje, orkestrirajući državni udar. To je bila točka koja je pokrenula događaje na Krimu, a zatim i događaje na jugoistoku Ukrajine, u Donbasu', objasnio je i nastavio:

'Naša specijalna vojna operacija nije početak rata, već pokušaj okončanja rata koji je Zapad zapalio koristeći ukrajinske nacionaliste. To se zapravo događa upravo sada. To je srž problema. Završit ćemo to kada ostvarimo ciljeve postavljene na početku specijalne vojne operacije, kada oslobodimo ove teritorije. To je sve', naveo je.

Oštro je kritizirao Volodimira Zelenskog kazavši da 'interese uske nacionalističke skupine, posebno radikalnih nacionalista, stavlja ispred interesa naroda'. Dodaje da Ukrajina 'nije postigla puno uspjeha' te da bi im bilo najbolje da shvate da su mirovni pregovori najbolji način rješavanja problema.

OPASAN TREND

nije se dogodilo

ozbiljan incident

