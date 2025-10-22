Leonardo raspravlja o udruživanju satelitskog poslovanja s Airbusom i Thalesom

Ni Airbus, ni Leonardo ni Thales nisu željeli komentirati navode izvora.

Formalna potvrda sporazuma u dogledno vrijeme ipak nije gotova stvar i rokovi nisu potvrđeni, upozoravaju izvori, podsjetivši na dugotrajne komplicirane pregovore o 'škakljivim' pitanjima odnosa snaga, vrijednosti kompanije, mogućeg narušavanja ravnopravnog natjecanja, a u posljednje vrijeme i političke krize u Francuskoj.

Zajednički projekt pomogao bi im da se uspješnije nose s oštrom konkurencijom, dodali su.

Ako ne dođe do neočekivanog preokreta, tri kompanije mogle bi već u srijedu objaviti da su postigle okvirni dogovor o spajanju poslovanja sa satelitima koji trenutno posluju u minusu, istaknula su dva izvora.

Talijanska je grupa pod pritiskom i treba braniti interese matične zemlje u skladu s programom premijerke Giorgije Meloni, tvrde izvori.

Glavni je arhitekt dogovora, po njihovim navodima, izvršni direktor francuskog Thalesa Patrice Caine, a Thales će de facto biti i motor nove tvrtke.

Airbus pak u prvom redu želi smanjiti izloženost poslovanju sa satelitima zbog gubitaka koji su rezultirali gašenjem oko dvije tisuće radnih mjesta.

Projekt "Bromo" trebao bi objediniti Airbusov odjel za satelite s Thales Alenia Spaceom i Telespaziom u zajedničkom vlasništvu francuskog Thalesa i talijanske zrakoplovne grupe Leonardo.

Thales Alenia Space i Telespazio grade satelite za telekomunikacije, navigaciju i nadzor i pružaju usluge projektiranja i upravljanja.

Thales i Leonardo trenutno se s Airbusom natječu za najveći udio u europskom tržištu.

Utrka sa SpaceX‑om

Najveći europski proizvođači satelita Airbus, Thales Alenia Space i Telespazia, nekoć su bili predvodnici u sektoru, ali u proteklih nekoliko godina pretekle su ih tehnološke kompanije na čelu sa SpaceX‑om, a probleme im je zadalo i okretanje tržišta jeftinijim satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti.

Još u lipnju prošle godine izvršni direktor Airbusa Guillaume Faury signalizirao je mogućnost suradnje u poslovanju sa satelitima, s obzirom na velike gubitke u poslovanju odjela svemira i obrane. Krajem godine uprava je najavila i gašenje oko dvije tisuće radnih mjesta.

Tri europske grupe već neko vrijeme rade na objedinjavaju poslovanja sa satelitima u projektu "Bromo" vrijednom oko 10 milijardi eura, a uzor im je projekt raketa MBDA koji su 2001. pokrenule Francuska, Italija i Velika Britanija.

Najavljena suradnja bit će pod povećalom, rekli su analitičari, posebno raspodjela čelnih dužnosti, uključujući one izvršnog i financijskog direktora i predsjedatelja odbora direktora.

Političare i sindikate zanima pak podjela posla i istraživanja i razvoja. Francuski sindikat Forces Ouvriere upozorio je u rujnu da puko povezivanje poslovanja sa satelitima ne može zamijeniti koordiniranu europsku strategiju za svemir.

Grupe bi po pisanju talijanskih medija trebale gotovo ravnopravno dijeliti vlasništvo u novoj kompaniji.

Povezivanje otvara i pitanje ravnopravnog tržišnog natjecanja.

Airbus i Leonardo pozvali su Europsku komisiju da pri analizi povezivanja vodi računa o globalnoj konkurenciji i da se ne fokusira samo na Europu.

Prigovor bi na europskoj razini mogao uložiti manji njemački proizvođač satelita OHB, rekli su izvori u sektoru. OHB nije želio odmah komentirati povezivanje.