Sjeverna Koreja ispalila balističke rakete tjedan dana prije samita u Južnoj Koreji

Bio je to prvo ispaljivanje balističkih projektila od svibnja ove godine, a Pjongjang je time ignorirao međunarodnu zabranu, koju podupiru SAD i Južna Koreja, u vezi razvoja takvog oružja. Očekuje se da će se sljedeći tjedan u Južnoj Koreji sastati predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu Foruma za ekonomsko partnerstvo Azije i Pacifika (APEC).

Očekuje se da će se Trump sastati i s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom. Južna Koreja je detektirala nekoliko projektila za koje se vjeruje da su balistički projektili kratkog dometa, ispaljeni s područja blizu Pjongjanga prema sjeveroistoku, priopćilo je Zajedničko zapovjedništvo u srijedu.

Južna Koreja dijeli informacije o lansiranju sa SAD-om i Japanom, izjavila je vojska. Nova japanska premijerka Sanae Takaichi rekla je da lansiranje sjevernokorejskih projektila nije imalo utjecaja na sigurnost Japana te da Tokio dijeli informacije u stvarnom vremenu sa SAD-om.

Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 8. svibnja, kada je s istočne obale lansirala nekoliko raketa kratkog dometa. Ove je godine Sjeverna Koreja predstavila svoj najnoviji međukontinentalni balistički projektil na paradi kojoj je prisustvovao kineski premijer.