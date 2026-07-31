Pronađeno tijelo američke alpinistice nakon razorne lavine u Pakistanu

Geis je bila članica deseteročlane ekspedicije koja se nalazila na pakistanskom vrhu Broad Peak, na granici s Kinom, kada je u četvrtak došlo do lavine. Prema pisanju američkih medija, Geis je imala 39 godina i bila je iz San Antonija u Teksasu.

Identificirana su i tijela još dvoje alpinista – Nadhire Ahmed Abdullah Al Harthy iz Omana i Pura Bahadura Guruna iz Nepala. Sva su tijela helikopterom prevezena u bolnicu radi 'zakonskih formalnosti vezanih uz identifikaciju', naveli su iz Odjela za informiranje regije Gilgit-Baltistan, prenosi BBC.

Pakistanski alpinistički klub prvotno je izvijestio da su na Broad Peaku pronađena četiri tijela, no kasnije su pojasnili da su zapravo pronašli dva tijela i jedan dio tijela. Dronovi su uočili još nekoliko osoba, no njihovo stanje neće biti poznato sve dok se u subotu ne nastavi akcija spašavanja i dok tim za potragu ne stigne do tog područja, za što bi moglo biti potrebno nekoliko sati. Akciju otežava loše vrijeme.