Pronađeno tijelo američke alpinistice nakon razorne lavine u Pakistanu

Spasioci su pronašli posmrtne ostatke američke alpinistice Mallory Geis nakon lavine na jednoj od najviših svjetskih planina, priopćile su lokalne vlasti
Geis je bila članica deseteročlane ekspedicije koja se nalazila na pakistanskom vrhu Broad Peak, na granici s Kinom, kada je u četvrtak došlo do lavine. Prema pisanju američkih medija, Geis je imala 39 godina i bila je iz San Antonija u Teksasu.
Identificirana su i tijela još dvoje alpinista – Nadhire Ahmed Abdullah Al Harthy iz Omana i Pura Bahadura Guruna iz Nepala. Sva su tijela helikopterom prevezena u bolnicu radi 'zakonskih formalnosti vezanih uz identifikaciju', naveli su iz Odjela za informiranje regije Gilgit-Baltistan, prenosi BBC.
Pakistanski alpinistički klub prvotno je izvijestio da su na Broad Peaku pronađena četiri tijela, no kasnije su pojasnili da su zapravo pronašli dva tijela i jedan dio tijela. Dronovi su uočili još nekoliko osoba, no njihovo stanje neće biti poznato sve dok se u subotu ne nastavi akcija spašavanja i dok tim za potragu ne stigne do tog područja, za što bi moglo biti potrebno nekoliko sati. Akciju otežava loše vrijeme.
Iz Pakistanskog alpinističkog kluba dodali su da se lokacija jednog alpinista još uvijek ne zna. Vijest o pronalasku posmrtnih ostataka Mallory Geis objavljena je kasnije u petak. Akcija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon izvještaja o lavini koja se u četvrtak dogodila na tom vrhu visokom 8047 metara u planinskom lancu Karakorum.
Multinacionalnu alpinističku skupinu predvodio je poznati alpinist rođen u Nepalu, Nirmal Purja, priopćio je Pakistanski alpinistički klub. On je poznat po tome što je 2019. godine u nešto više od šest mjeseci osvojio svih 14 svjetskih vrhova viših od 8000 metara.
Iz Pakistanskog alpinističkog kluba rekli su za BBC da su zabilježili kretanje GPS uređaja troje članova ekspedicije, uključujući Purju, no da helikopter na tim lokacijama nije ništa uočio. Spasioci su kasnije pronašli jedan od uređaja uništen, što ih je navelo na zaključak da je zabilježeno kretanje možda bilo posljedica tehničke pogreške.
Naila Kiani, zadužena za komunikacije u Pakistanskom alpinističkom klubu, izjavila je da su izgledi za preživljavanje u tako surovim uvjetima nakon više od 24 sata 'vrlo mali', no dodala je da se 'čuda ipak događaju'.