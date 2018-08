Prometni stručnjak pokopao ideju stadiona u Blatu: Bez mosta - ništa

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prošli je tjedan 'premjestio' lokaciju budućeg nacionalnog nogometnog stadiona sa zagrebačke Kajzerice u naselje Blato, blizu nikad dovršene Sveučilišne bolnice

On misli da bi izgradnja stadiona u Blatu dodatno pogoršala prometni kaos u Zagrebu, koji se neće popraviti rekonstrukcijom Remetinečkog rotora. Podsjetimo, radovi na rotoru počeli su danas i trebali bi trajati do početka 2020. godine.

Prometni stručnjaci već godinama upozoravaju kako je Zagrebu potreban most na Jarunu kako bi se rasteretio promet na rotoru, a i gradonačelnik je najavio njegovu izgradnju, ali tek po završetku rekonstrukcije rotora, dakle za minimalno dvije godine.

'Oni koji krenu prema gradu naletjet će na čep preko Jadranskog mosta. Na njegovom kraju ne možete ravno nego lijevo na Horvaćansku ili desno na Savsku ulicu . Drugi čep će se opet stvoriti na aveniji Dubrovnik kod Avenue Malla . Vi možete napraviti nova vrata, ali kroz njih i dalje može samo jedan čovjek, u Zagrebu trebamo nova vrata i ona su Jarunski most', ilustrira.

'Ponavljam, ideja stadiona u Blatu je loša, ali ne mora biti loša ako bi se prije napravio Jarunski most. Uz postojeće stanje, čak i da čarobnim štapićem sutra rekonstruiramo Remetinečki rotor u Zagrebu neće se promijeniti ništa. Rotorom će moći prometovati više automobila i svi će oni naletjeti na prometne čepove ', kaže Marušić i elaborira:

S tim mostom, prema Marušićevim riječima prometna katastrofa se može spriječiti, no ima i boljih rješenja za nacionalni stadion:

'Kao običan građanin mislim da nam nacionalni stadion uopće ne treba, jer ako će reprezentacija igrati samo u Zagrebu stvorit ćemo nove podjele. Ako se baš odlučimo za njegovu gradnju onda on mora biti negdje u Buzinu, na potezu između američkog veleposlanstva i zračne luke Franjo Tuđman. Tako bi on bio izvan grada i ne bi stvarao dodatan prometni kaos i to bi bila prilika da se razvije postojeću željezničku mrežu', kaže nam sugovornik.

Podsjetimo, nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji u zemlji se aktualizirala ideja izgradnje nacionalnog stadiona. Dok joj je premijer Andrej Plenković pristupio dosta rezervirano, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić gura je kao već riješenu stvar.

Podsjetimo, prvotno je rekao da će se nacionalni stadion graditi u zagrebačkom naselju Kajzerica, no prošlog tjedna izjavio je kako je Blato bolja lokacija jer tamo 'ljudi ne moraju ulaziti u grad'.