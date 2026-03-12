Šou u Vrgorcu: Sagradili reciklažno dvorište, ali ga neće pustiti u rad. Sporna je lokacija

Nakon burne rasprave koja je uslijedila poslije gradonačelnikova izlaganja, vijećnici su pristupili glasovanju - sedam vijećnika (HDZ i DP) glasovalo je protiv prijedloga, dok su četiri vijećnika bila za.

Grad Vrgorac izgradio je reciklažno dvorište u Ulici fra Ivana Rožića, a za projekt je osigurano 395.479 eura bespovratnih sredstava. Ugovor o dodjeli novčanih sredstava gradonačelniku Mili Hercegu (NLM) uručila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Predsjednik Gradskog vijeća Rudolf Grljušić rekao je da reciklažno dvorište neće biti pušteno u rad.

Kao jedan od glavnih razloga protivljenja istaknuta je sporna lokacija na kojoj je dvorište izgrađeno, budući da se nalazi svega sedam metara od najbliže obiteljske kuće.

Uoči večerašnje sjednice Gradskog vijeća, na kući u neposrednoj blizini objekta izvješeni su transparenti usmjereni protiv gradske vlasti.

Osim reciklažnog dvorišta, na sjednici nije prošao ni plan upisa u vrtić koji je predložio gradonačelnik Herceg. HDZ, koji zajedno s DP-om ima većinu u Gradskom vijeću, zatražio je povlačenje te točke s dnevnog reda.