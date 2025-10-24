benito mussolini

Prodaje se vila bivšeg fašističkog diktatora na Jadranu

I.K./Hina

24.10.2025 u 08:26

Villa Mussolini
Villa Mussolini Izvor: Youtube / Autor: Fabrizio Binacchi
Unatoč kritikama, talijanska općina Riccione zadržala je naziv Villa Mussolini prema talijanskom fašističkom diktatoru kojemu je ova nekretnina oduzeta nakon pogubljenja 1945. godine. Trenutno se koristi za kulturne događaje i izložbe

Ljetna rezidencija bivšeg fašističkog diktatora Benita Mussolinija u blizini Riminija na talijanskoj jadranskoj obali bit će ponuđena na dražbi, izvijestili su talijanski mediji.

Vlasnik nekretnine u ljetovalištu Riccione odlučio je staviti je na prodaju, a ponude se trebaju podnijeti do 22. prosinca. Općinsko vijeće Riccionea već je izrazilo interes za kupnju rezidencije poznate kao Villa Mussolini.

Općina je vilu besplatno unajmljivala od vlasnika, ali sada je želi otkupiti u cijelosti, a zatim nadograditi. Vila, koja trenutno služi kao mjesto održavanja kulturnih događanja i izložbi, izgrađena je oko 1890. godine u tipičnom stilu kuća za odmor na jadranskoj obali.

Oduzeta mu nakon pogubljenja

Nekoliko je puta mijenjala vlasnika sve dok je Mussolinijeva supruga Rachele nije kupila 1934. godine, nakon čega je služila kao obiteljska ljetna rezidencija.

Vila je obitelji oduzeta nakon Mussolinijeva pogubljenja 1945. i završetka Drugog svjetskog rata.

Oko imena imanja više se puta vodila kontroverza. Unatoč kritikama, općina Riccione zadržala je ime Villa Mussolini.

