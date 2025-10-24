Prodaje se vila bivšeg fašističkog diktatora na Jadranu

Ljetna rezidencija bivšeg fašističkog diktatora Benita Mussolinija u blizini Riminija na talijanskoj jadranskoj obali bit će ponuđena na dražbi, izvijestili su talijanski mediji.

Vlasnik nekretnine u ljetovalištu Riccione odlučio je staviti je na prodaju, a ponude se trebaju podnijeti do 22. prosinca. Općinsko vijeće Riccionea već je izrazilo interes za kupnju rezidencije poznate kao Villa Mussolini.

Općina je vilu besplatno unajmljivala od vlasnika, ali sada je želi otkupiti u cijelosti, a zatim nadograditi. Vila, koja trenutno služi kao mjesto održavanja kulturnih događanja i izložbi, izgrađena je oko 1890. godine u tipičnom stilu kuća za odmor na jadranskoj obali.