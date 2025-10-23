Šef Holdinga otkrio što bi Zagrepčanima moglo poskupjeti: Plaćamo visoke troškove...

'Grad je imao sreću da se pozitivno punio proračun i mogao je dio cijene subvencionirati Holdingu koji tada nije dizao cijene prema građanima (..,) Iz tog razloga Grad je donio odluku da neće povećavati cijene komunalnih usluga, tako ni prijevoza, znači ZET nije dizao cijene, a vidimo da je i vlada imala sličan primjer gdje je subvencionirala trošak električne energije i plina što je značajno pomoglo ljudima s najmanjim primanjima. Vidjet ćemo kako će se puniti proračun, ja tu ne mogu ništa prognozirati, sad je Grad pred donošenjem novog proračuna i vidjet ćemo koliko će imati mogućnosti dalje subvencionirati cijene', rekao je Novaković u podcastu 'Poslovni svijet s Ilijom Jandrićem'.

Podsjetio je Novaković d a do sada nije bilo poskupljenja jer je Grad Zagreb subvencionirao razliku u troškovima nastalu zbog inflacije, ali je pitanje koliko će još dugo to biti održivo s obzirom na stavke u gradskom proračunu.

Dodao je da ako će biti manja mogućnost da će onda morati napraviti tu korekciju cijene, da dio koji Grad više ne može subvencionirati nastave plaćati građani. Rekao je da je o tome razgovarao s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i da se još uvijek rade kalkulacije i da nikakva konačna odluka još nije donesena. Ako do poskupljenja i dođe, to će se vjerojatno odnositi na račune za odvoz otpada.

Strani grobari

'Trenutno imamo najnižu cijenu odvoza otpada, otpad je najviše izložen tom inflatornom pritisku, plaćamo stvarno visoke troškove zbrinjavanja. Imamo ulaganja u novu mehanizaciju, sve to košta. Značajno smo povećali sustav odvoza, brojne podzemne spremnike, kamione, vozimo sve frakcije koje građani odvajaju, jednostavno to je skup sustav. Trenutno cijena je nešto ispod 6 eura, fiksna cijena za odvoz, mislimo da je komercijalna cijena puno veća tako da ako Grad neće moći nastaviti sa subvencijom morat će se dizati, vidjet ćemo', poručio je Novaković.

Otkrio je da će se u Holdingu po prvi put zaposliti stranci.

'Ovo prilika da najavim da ćemo prvi put zaposliti skupinu stranih radnika, doći će nam Filipinci za grobare. To je težak i neugodan posao', rekao je Novaković dodavši da se plaća grobara kreće oko 1.500 eura.