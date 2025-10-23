Ni Washington ni Moskva ne isključuju definitivno samit Putin-Trump

"Mislim da se i predsjednik i čitava administracija nadaju da će se to dogoditi jednog dana, no želimo biti sigurni da će sastanak uroditi nekim opopljivim rezultatom", rekla je Leavitt novinarima.

Istodobno, Putin je u Moskvi rekao kako još uvijek pretpostavlja da će se sastati s Trumpom.

"Vidim da je predsjednik SAD-a odlučio otkazati ili odgoditi sastanak", rekao je Putin na državnoj televiziji. "Najvjerojatnije je mislio na odgodu", dodao je.

