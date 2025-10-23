Ni Washington ni Moskva ne isključuju definitivno samit Putin-Trump

Sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, a Putin rekao kako još uvijek pretpostavlja da će se naći s Trumpom
"Mislim da se i predsjednik i čitava administracija nadaju da će se to dogoditi jednog dana, no želimo biti sigurni da će sastanak uroditi nekim opopljivim rezultatom", rekla je Leavitt novinarima.
Istodobno, Putin je u Moskvi rekao kako još uvijek pretpostavlja da će se sastati s Trumpom.
"Vidim da je predsjednik SAD-a odlučio otkazati ili odgoditi sastanak", rekao je Putin na državnoj televiziji. "Najvjerojatnije je mislio na odgodu", dodao je.
Moskva je ranije umanjila očekivanja od brzog sastanka, rekavši da ga treba jako dobro pripremiti.
Nakon Trumpova otkazivanja, Kremlj je naglasio da je sastanak i mjesto održavanja predložio SAD. Putin je rekao da se s time složio, ali da je bio rezerviran s obzirom na kratko vrijeme za pripremu.
Nakon prošlotjednog telefonskog razgovora s Putinom, Trump je najavio da će se s Putinom ubrzo sastati u Budmpešti. Nije precizirao datum, ali je kasnije rekao "vjerojatno u iduća dva tjedna".
Nakon što je u srijedu objavio uvođenje sankcija glavnim ruskim energetskim kompanijama, Trump je objavio da je otkazao sastanak jer ne vjeruje da bi mogao uroditi željenim rezultatom.
Dodao je ipak da bi u budućnosti moglo doći do susreta s Putinom.