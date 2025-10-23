malo bi, malo ne bi

Ni Washington ni Moskva ne isključuju definitivno samit Putin-Trump

V. B./Hina

23.10.2025 u 21:11

Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, a Putin rekao kako još uvijek pretpostavlja da će se naći s Trumpom

"Mislim da se i predsjednik i čitava administracija nadaju da će se to dogoditi jednog dana, no želimo biti sigurni da će sastanak uroditi nekim opopljivim rezultatom", rekla je Leavitt novinarima.

Istodobno, Putin je u Moskvi rekao kako još uvijek pretpostavlja da će se sastati s Trumpom.

"Vidim da je predsjednik SAD-a odlučio otkazati ili odgoditi sastanak", rekao je Putin na državnoj televiziji. "Najvjerojatnije je mislio na odgodu", dodao je.

Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Moskva je ranije umanjila očekivanja od brzog sastanka, rekavši da ga treba jako dobro pripremiti.

Nakon Trumpova otkazivanja, Kremlj je naglasio da je sastanak i mjesto održavanja predložio SAD. Putin je rekao da se s time složio, ali da je bio rezerviran s obzirom na kratko vrijeme za pripremu.

Nakon prošlotjednog telefonskog razgovora s Putinom, Trump je najavio da će se s Putinom ubrzo sastati u Budmpešti. Nije precizirao datum, ali je kasnije rekao "vjerojatno u iduća dva tjedna".

Nakon što je u srijedu objavio uvođenje sankcija glavnim ruskim energetskim kompanijama, Trump je objavio da je otkazao sastanak jer ne vjeruje da bi mogao uroditi željenim rezultatom.

Dodao je ipak da bi u budućnosti moglo doći do susreta s Putinom.

