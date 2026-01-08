Procurila snimka iz Crans-Montane: Dok su gosti umirali, vlasnica bara bježi s punom blagajnom gotovine?

Upraviteljica bara Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana, gdje je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, navodno je snimljena kako tijekom požara napušta objekt s blagajnom punom gotovine, tvrdi talijanski list La Repubblica.
Prema navodima, Jessica Moretti je, dok su se gosti borili za život i pokušavali pobjeći iz plamena, ignorirala njihove pozive u pomoć i otišla s dnevnim prometom u blagajni, prenosi Jutarnji list.
Francuskinja je već pod istragom zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja te nanošenje teških tjelesnih ozljeda za 119 ozlijeđenih, od kojih se neki i dalje bore za život.
Istražitelji vjeruju da je požar započeo od prskalica na bocama šampanjca koje su zaposlenici držali preblizu stropa.
Moretti je i sama zadobila opeklinu na ruci, a francuski dnevnik Public otvorio je pitanje je li ozljeda nastala dok je, kako se sumnja, pokušavala iznijeti blagajnu. U trenutku njezina nestanka deseci ljudi očajnički su pokušavali pronaći izlaz i tražili prvu pomoć.
Bivši zaposlenici tvrde da su sigurnosni standardi bili očajni. Aparati za gašenje navodno su bili zaključani, a izlaz u nuždi često zaključan.
U požaru je stradalo 40 ljudi iz sedam država, među njima 26 maloljetnika u dobi od 14 do 18 godina.