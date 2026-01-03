Vlasnici kafića strave u Švicarskoj pod istragom: Evo za što su osumnjičeni

Dvije osobe koje su vodile švicarski bar koji je izgorio tijekom novogodišnje zabave u Crans-Montani, usmrtivši oko 40 osoba, pod kaznenom su istragom na temelju sumnji za ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu

Dva dana nakon požara, u kojem je 119 osoba zadobilo ozljede, uključujući i teške opekline, dužnosnici i dalje nastoje identificirati mnoge stradale te se pozornost usmjerila prema tome kako je moglo doći do jedne od najtežih tragedija u Švicarskoj.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT







+7 Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dva upravitelja bara osumnjičena su za kaznena djela ubojstva iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i požara iz nehaja, rekli su tužitelji u Valaisu, kantonu koji je dom skijaškom odmaralištu Crans-Montani, navodi se u priopćenju. Nisu navedena njihova imena. "Bila je to ogromna tragedija. Svima nam je jako žao da se to moralo dogoditi", rekao je novinarima švicarski ministar pravosuđa Beat Jans, dodavši da su temperature u baru dosegnule 500, 600 stupnjeva Celzija.