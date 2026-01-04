40 poginulih

Identificirane sve žrtve požara bara u Švicarskoj: Većina su tinejdžeri

M.Da./Hina

04.01.2026 u 23:14

Švicarska proglasila pet dana žalosti zbog požara u skijalištu
Švicarska proglasila pet dana žalosti zbog požara u skijalištu Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DELLA VALLE
Bionic
Reading

Svih 40 ljudi koji su poginuli u požaru u baru u Švicarskoj tijekom proslave Nove godine identificirani su, priopćila je policija u nedjelju, a više od polovice poginulih su tinejdžeri

Posljednjih 16 žrtava sada je identificirano, priopćila je policija Valaisa, nakon požara u baru na skijalištu Crans-Montana rano ujutro 1. siječnja. Požar je bio jedna od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti. Švicarska će sljedeći tjedan proglasiti dan žalosti.

Stotine ljudi održale su u nedjelju tihu procesiju kroz ledene ulice Crans-Montane kako bi se prisjetile žrtava požara, u kojem je ozlijeđeno više od 100 ljudi.

vezane vijesti

Papa izrazio sućut

Ranije u nedjelju ožalošćeni su prisustvovali misi, a biskup Jean-Marie Lovey rekao je da izrazi sućuti dolaze iz cijelog svijeta, uključujući i od Pape.

"Bezbroj ljudi nam se pridružuje - ljudi čija su srca slomljena", rekao je Lovey na misi. "Mnogi izrazi sućuti i solidarnosti stižu do nas."

Papa Lav XIV. pridružuje se našoj tuzi, dodao je. "U dirljivoj poruci izražava svoje suosjećanje i brigu za obitelji žrtava te pruža ohrabrenje svima koji pate."

Papa Lav izrazio je sućut obiteljima poginulih u Švicarskoj
Papa Lav izrazio je sućut obiteljima poginulih u Švicarskoj Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI

Među mrtvima i tinejdžeri

Oko 26 od 40 mrtvih bili su tinejdžeri, a među žrtvama su 14-godišnji francuski državljanin i 14-godišnjak iz Švicarske, priopćila je policija. Imena nisu objavljena.

Ukupno je 21 mrtav švicarski državljanin, sedam francuskih i šest talijanskih. Ostale žrtve su iz Rumunjske, Turske, Portugala, Belgije, kao i jedna osoba s dvojnim švicarsko-francuskim državljanstvom i 15-godišnja djevojčica s francuskim, izraelskim i britanskim državljanstvom.

Švicarska će u petak održati nacionalni dan žalosti, rekao je u nedjelju predsjednik Guy Parmelin, s crkvenim zvonima koja će zvoniti diljem zemlje i planiranom minutom šutnje.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
    +7
Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ozlijeđeno 119 osoba

Požar je vjerojatno izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropa u baru Constellation, rekao je glavni tužitelj regije. Ozlijeđeno je oko 119 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekline.

Švicarska vlada u nedjelju je priopćila da je 35 pacijenata prebačeno iz bolnica u Švicarskoj u specijalizirane klinike u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, priopćila je policija u nedjelju. Nakon početne istrage, pokrenuta je kaznena istraga protiv njih dvojice također za nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u središtu napetosti

u središtu napetosti

Venezuela ima najviše nafte na svijetu, ali i čitav arsenal drugih strateških resursa
komentirao i akciju sad-a

komentirao i akciju sad-a

Vučić održao izvanrednu sjednicu: Zabrinjava nas savez Zagreba, Prištine i Tirane
iskustvo iz prve ruke

iskustvo iz prve ruke

Daniel iz Venezuele došao u Hrvatsku: 'Neću žaliti za Madurom. Dosta je diktature. Trenutni režim treba razmontirati'

najpopularnije

Još vijesti