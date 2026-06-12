'Evo, samo što nije': Reuters pobrojao koliko je puta Trump rekao da je dogovor s Iranom 'blizu'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD postigao dogovor o završetku rata s Iranom, no sporazum još nije formaliziran, a sam Trump posljednjih je mjeseci više puta tvrdio da je dogovor 'na dohvat ruke. Reuters si je dao truda i pobrojao situacije kada je Trump tvrdio da je 'mirovni sporazum blizu'

Od početka sukoba 28. veljače Trump je u brojnim javnim nastupima i objavama na društvenim mrežama ponavljao kako su Washington i Teheran vrlo blizu postizanju sporazuma. Još 23. ožujka, tijekom leta predsjedničkim zrakoplovom Air Force One, izjavio je kako su dvije strane postigle suglasnost oko gotovo svih ključnih pitanja. 'Imamo glavne točke dogovora. Rekao bih da smo se usuglasili oko gotovo svega. Mislim da će se ovo dogoditi', rekao je tada Trump.

Tjedan dana kasnije, 30. ožujka, poručio je da je postignut značajan napredak, ali je istovremeno zaprijetio Iranu. 'Ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut sporazum, a vjerojatno hoće, završit ćemo naš ugodan boravak u Iranu tako da ćemo uništiti sve njihove elektrane', napisao je na Truth Socialu. Krajem ožujka tvrdio je da će američke snage vrlo brzo napustiti Iran, dok je početkom travnja ponovno istaknuo da su gotovo sva sporna pitanja riješena. 'Gotovo sve točke prijepora između Sjedinjenih Država i Irana su usuglašene, a dvotjedno razdoblje omogućit će finalizaciju sporazuma', poručio je 7. travnja. Sredinom travnja Trump je nastavio s optimističnim porukama. 'Vrlo smo blizu postizanju sporazuma s Iranom', rekao je 16. travnja u Bijeloj kući. Dan kasnije, na događaju organizacije Turning Point USA, dodao je da bi proces mogao biti vrlo brz jer je većina pitanja već dogovorena. Početkom svibnja ponovno je govorio o 'velikom napretku prema konačnom sporazumu', no istodobno je ostavio prostor za neizvjesnost. 'Možda se neće dogoditi, ali moglo bi se dogoditi svakoga dana', rekao je 7. svibnja novinarima u Washingtonu.