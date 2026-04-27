Bivši američki dužnosnik: Trump će vjerojatno prihvatiti iranski prijedlog

Rekao je da će nuklearno pitanje biti 'teško riješiti' u budućnosti, ali da je 'lakše riješiti Hormuški tjesnac'.

'Na vrhu dnevnog reda mora biti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca' , rekao je Henry S. Ensher, bivši američki veleposlanik, za Al Jazeeru .

Na pitanje vjeruje li da će Trump prihvatiti iranski prijedlog, Ensher je odgovorio: 'Smatram da bi na kraju tako moglo završiti. Pretpostavljam da će nuklearne pregovore odgoditi za neko drugo razdoblje. Tjesnac je podložniji bržem rješenju.'

Rekao je da će ponovno otvaranje hormuške trgovačke rute bez ikakvih uvjeta biti 'strateška pobjeda za Iran': 'Nema načina da se to ublaži, ali mislim da će Amerikanci smatrati potrebnim to učiniti s obzirom na štetu koja se trenutno nanosi gospodarstvu.'

Podsjetimo, Iran je Sjedinjenim Državama ponudio kompromis: spreman je odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem ako Washington ukine pomorsku blokadu i pristane na završetak rata. Prema navodima dvojice regionalnih dužnosnika, Teheran pritom predlaže da se pitanje nuklearnog programa ostavi za kasniju fazu pregovora. Poruku su, kako se doznaje, američkoj strani prenijeli pakistanski diplomati.

Američki državni tajnik Marco Rubio danas je rekao da navodna ponuda Irana da ponovno otvori Hormuški tjesnac uz stroge uvjete nije prihvatljiva za Sjedinjene Države ni za druge.

'To nije otvaranje tjesnaca. To su međunarodni plovni putovi. Ne mogu normalizirati, niti ćemo mi dopustiti da se normalizira, sustav u kojem Iranci odlučuju tko smije koristiti međunarodni plovni put i koliko im mora platiti za to', rekao je Rubio u intervjuu za Fox News.