Carina upala u skladište: Zaplijenjeno više od 44.000 komada sumnjive robe poznatih brendova

Temeljem naloga Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, 8. lipnja 2026. godine ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Zagreb, uz potporu kolega iz Krapine i Varaždina te Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, proveli su pretragu prodajno-skladišnog prostora na području Dubrave u Zagrebu.

Tijekom pretrage utvrđeno je da se u prodajnom prostoru, gdje su artikli bili izloženi na policama i vješalicama, kao i u skladištu koje se sastoji od tri prostorije ispunjene kartonskim kutijama i paketima, nalazi velika količina robe označene znakovima renomiranih svjetskih brendova.