Carina upala u skladište: Zaplijenjeno više od 44.000 komada sumnjive robe poznatih brendova

Ovlašteni carinski službenici u akciji provedenoj na području zagrebačke Dubrave pronašli su i privremeno oduzeli više od 44.000 komada robe označene znakovima poznatih robnih marki. Među zaplijenjenim artiklima nalaze se odjeća, obuća, torbe, novčanici, remeni i parfemi za koje postoji sumnja da povrjeđuju prava nositelja žigova
Temeljem naloga Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, 8. lipnja 2026. godine ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Zagreb, uz potporu kolega iz Krapine i Varaždina te Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, proveli su pretragu prodajno-skladišnog prostora na području Dubrave u Zagrebu.
Tijekom pretrage utvrđeno je da se u prodajnom prostoru, gdje su artikli bili izloženi na policama i vješalicama, kao i u skladištu koje se sastoji od tri prostorije ispunjene kartonskim kutijama i paketima, nalazi velika količina robe označene znakovima renomiranih svjetskih brendova.
Carinski službenici pronašli su ukupno 44.362 artikla, među kojima:
- 107 komada parfema,
- 1.177 komada kožne galanterije (torbe, novčanici i remeni),
- 1.560 pari obuće,
- 41.518 komada odjeće.
Svi pronađeni proizvodi bili su označeni žigovima poznatih robnih marki te su bili izloženi prodaji ili uskladišteni za daljnju distribuciju.
Ako se tijekom daljnjeg postupka potvrdi osnovana sumnja u povredu prava intelektualnog vlasništva, protiv odgovornih osoba bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela povrede žiga iz članka 288. Kaznenog zakona.
Pronađena roba privremeno je oduzeta uz izdavanje potvrde o oduzimanju, a nadležna tijela nastavljaju postupanje sukladno važećim propisima.