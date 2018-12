Privedeni otac na sudu vikao 'Pravda za Davida', spremaju se novi prosvjedi

Davor Dragičević, otac koji traži istinu o smrti mladića Davida Dragičevića ubijenog u ožujku u Banjoj Luci, prevezen je u jutarnjim satima u srijedu iz policijskog pritvora u tom gradu u okružno tužiteljstvo gdje će biti ispitan a tužitelj će odlučiti hoće li za njega tražiti određivanje mjere pritvora.

On se u utorak pridružio prosvjednicima a iz policije sada najavljuju kako će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu jer je tijekom privođenja navodno oštetio policijsko vozilo.

Davor Dragičević uhićen je u utorak s obrazloženjem kako se nije odazvao na poziv za saslušanje koji mu je upućen jer se protiv njega vodi istraga pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti.

Dragičevića zapravo terete jer je javno prozvao ministra unutarnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača kao osobu koja je među odgovornima za smrt njegova sina najavivši kako će on za to odgovarati zajedno sa svim drugim koji su u to umiješani a Lukač je to protumačio kao prijetnju.

Jedan od odvjetnika koji zastupaju Dragičevića Ifet Feraget kazao je kako ima informacije da Dragičeviću u tužiteljstvu pripremaju pritvor od 30 dana.

Zbog njegova uhićenja i policijske akcije u kojoj je uklonjeno improvizirano spomen obilježje podignuto u čast Davida Dragičevića na središnjem banjolučkom trgu u utorak su izbili masovni prosvjedi.

Pripadnici skupine "Pravda za Davida" pri tom su se sukobili s interventnom policijom koja ih je otjerala s Trga Krajine.

Prosvjedi su okončani tek u večernjim satima no novo okupljanje najavljeno je za srijedu u 18 sati.

Predstavnici brojnih oporbenih stranaka osudili su policijsko nasilje i kršenje prava građana na mirno okupljanje. Osim predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović nitko se od dužnosnika iz reda vladajućih struktura nije oglasio o ovim zbivanjima. Cvijanović je u intervjuu za televiziju RS (RTRS) koja je pod potpunom kontrolom vlade kazala samo kako "institucije trebaju raditi svoj posao" odnosno kako ona ne zna zbog čega je pokrenuta policijsko-tužiteljska akcija.