Trifunović o Dodiku: Povući će se kada njemu bude najbolje odgovaralo

'Ako slušamo njegove izjave i pažljivo ih usporedimo s prvim izjavama, radi se o jednom popriličnom ateriranju. On je svjestan da je neizbježno, da on više neće moći obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske', komentirao je urednik portala Buka iz Banja Luke Aleksandar Trifunović za HRT-ov Studio 4 drugostupanjsku presudu Miloradu Dodiku.

'Sada će pokušati dobiti na vremenu', govori Trifunović te dodaje kako je najavio je referendum, jedan skup koji se trebao održati jučer je otkazan. Trifunović je dobio informaciju da nije bilo dovoljno zainteresiranih koji bi došli na skup pa su procijenili da je bolje da ga ni ne održavaju. Smatra kako će pričekati neko vrijeme, ali da će se povući u trenutku u kojem njemu najbolje odgovara.