Kosor o incidentu u Međugorju: 'Politički paraziti mislili su politički parazitirati'

Incident u Međugorju šokirao je građane tog mjesta, ali i vjernike širom regije. Osude stižu sa svih strana, a jedna je stigla i od bivše hrvatske premijerke, Jadranke Kosor
'Iznimno je važno da je uhvaćen vandal koji je napao svetinje u Međugorju. Poljak, iz katoličke zemlje. Brzo uhićenje ugasit će požar mržnje koji se već počeo rasplamsavati u susjednoj državi, a razni politički paraziti mislili politički parazitirati', poručila je Kosor u objavi na svom profilu na platformi X.
Podsjetimo, 31-godišnji Poljak pokušao je zapaliti vanjski oltar crkve svetog Jakova, a dva kipa na Brdu ukazanja zalio je crnom bojom uz pogrdne poruke. Počinitelja su ubrzo uhvatili mještani, nakon čega je predan policiji.
Državno tužiteljstvo BiH preuzet će slučaj, a tereti ga se za oštećenje ili rušenja vjerskih objekata, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
U međuvremenu su mještani i vjernici već obnovili zapaljeni vanjski oltar, a čiste se i ostaci boje s kipova.