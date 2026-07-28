Kosor o incidentu u Međugorju: 'Politički paraziti mislili su politički parazitirati'

' Iznimno je važno da je uhvaćen vandal koji je napao svetinje u Međugorju . Poljak, iz katoličke zemlje. Brzo uhićenje ugasit će požar mržnje koji se već počeo rasplamsavati u susjednoj državi, a razni politički paraziti mislili politički parazitirati ', poručila je Kosor u objavi na svom profilu na platformi X.

Podsjetimo, 31-godišnji Poljak pokušao je zapaliti vanjski oltar crkve svetog Jakova, a dva kipa na Brdu ukazanja zalio je crnom bojom uz pogrdne poruke. Počinitelja su ubrzo uhvatili mještani, nakon čega je predan policiji.

Državno tužiteljstvo BiH preuzet će slučaj, a tereti ga se za oštećenje ili rušenja vjerskih objekata, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

U međuvremenu su mještani i vjernici već obnovili zapaljeni vanjski oltar, a čiste se i ostaci boje s kipova.