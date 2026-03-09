Izvanredna sjednica Vlade: Vraća se nedavno ukinuta mjera, ima veze s cijenama goriva

To će učiniti izmjenom dvije uredbe - o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Bez državne intervencije, a prema izračunu Agencije za ugljikovodike, cijena litre dizela u utorak bi bila veća za 24 centa, a benzina za devet centi. To bi značilo da bi prosječni spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti za čak 12 eura, a benzina za četiri i pol.