Cijene goriva divljaju u Njemačkoj: Više su i 40 centi nego prije napada na Iran

Još veći skok zabilježen je kod cijena plina, nakon što je Iran dronovima napao postrojenja za ukapljeni plin (LNG) u Kataru, zbog čega je proizvodnja zaustavljena. Njemačka ne uvozi LNG direktno iz Katara . Njeni izvori opskrbe su raznoliki, a veliki dio ovog energenta dolazi preko norveških plinovoda . Međutim, za cijene je presudno europsko veleprodajno tržište, koje se ravna prema odnosu između globalno dostupne ponude, trenutne i očekivane potražnje.

Na njemačkim benzinskim pumpama cijene benzina i dizela naglo su skočile. Ovisno o regiji, cijena super-benzina je dostizala i do 2,50 eura po litri. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi nešto više od dva eura , što je oko 30 do 40 centi više nego prije napada na Iran, piše Sabine Kinkartz za Deutsche Welle.

Rast cijena energije pogađa ne samo kućanstva nego i industriju, koja se suočava s višim troškovima proizvodnje.

Rat s Iranom Njemačkoj pokazuje koliko su visokoindustrijalizirane ekonomije ranjive u eri globalnih kriza. Veronika Grimm iz tima od pet stručnjakinja i stručnjaka koji savjetuju njemačku vladu o ekonomskim pitanjima, upozorila je na rizik od inflacije i dodatnu investicijsku nesigurnost.

Duži perod povećane nesigurnosti

'Moramo se pripremiti na duže razdoblje povećane nesigurnosti', rekla je profesorica za njemačku medijsku mrežu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Osim energetske krize, rat s Iranom donosi dodatne probleme, posebno za transportni sektor. I njemačke brodarske kompanije moraju zaobilaziti Perzijski zaljev u širokom luku, što usporava globalne lance opskrbe i ugrožava sigurnost isporuka. Premije osiguranja za pomorski transport rastu, kao i troškovi goriva.

Savezna vlada zasad odbija direktno intervenirati u cijene goriva na benzinskim pumpama. Vjerojatno i zato što je kratkotrajni popust na gorivo uveden 2022. godine imao samo ograničen učinak.