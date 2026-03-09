Cijene goriva divljaju u Njemačkoj: Više su i 40 centi nego prije napada na Iran

Kada su SAD i Izrael napali Iran, na reakciju nije trebalo dugo čekati. Hormuški tjesnac, usko grlo u Perzijskom zaljevu kojim se svakodnevno odvija transport oko 20 posto globalne trgovine naftom, faktički je zatvoren. Cijena nafte je odmah nakon napada značajno porasla
Na njemačkim benzinskim pumpama cijene benzina i dizela naglo su skočile. Ovisno o regiji, cijena super-benzina je dostizala i do 2,50 eura po litri. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi nešto više od dva eura, što je oko 30 do 40 centi više nego prije napada na Iran, piše Sabine Kinkartz za Deutsche Welle.
LNG iz Katra
Još veći skok zabilježen je kod cijena plina, nakon što je Iran dronovima napao postrojenja za ukapljeni plin (LNG) u Kataru, zbog čega je proizvodnja zaustavljena. Njemačka ne uvozi LNG direktno iz Katara. Njeni izvori opskrbe su raznoliki, a veliki dio ovog energenta dolazi preko norveških plinovoda. Međutim, za cijene je presudno europsko veleprodajno tržište, koje se ravna prema odnosu između globalno dostupne ponude, trenutne i očekivane potražnje.
Rast cijena energije pogađa ne samo kućanstva nego i industriju, koja se suočava s višim troškovima proizvodnje.
Rat s Iranom Njemačkoj pokazuje koliko su visokoindustrijalizirane ekonomije ranjive u eri globalnih kriza. Veronika Grimm iz tima od pet stručnjakinja i stručnjaka koji savjetuju njemačku vladu o ekonomskim pitanjima, upozorila je na rizik od inflacije i dodatnu investicijsku nesigurnost.
Duži perod povećane nesigurnosti
'Moramo se pripremiti na duže razdoblje povećane nesigurnosti', rekla je profesorica za njemačku medijsku mrežu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Osim energetske krize, rat s Iranom donosi dodatne probleme, posebno za transportni sektor. I njemačke brodarske kompanije moraju zaobilaziti Perzijski zaljev u širokom luku, što usporava globalne lance opskrbe i ugrožava sigurnost isporuka. Premije osiguranja za pomorski transport rastu, kao i troškovi goriva.
Savezna vlada zasad odbija direktno intervenirati u cijene goriva na benzinskim pumpama. Vjerojatno i zato što je kratkotrajni popust na gorivo uveden 2022. godine imao samo ograničen učinak.