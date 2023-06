'Prigožinu se bliži kraj, život mu je u opasnosti; Bjelorusija je vučja jama za Wagnerovce'

Stručnjak za geostrategiju Gordan Akrap rekao je da ga Putinov obrat ne iznenađuje jer nije bilo šanse da ruska državna administracija dozvoli da oni koji su pokrenuli pokušaj vojnog udara prođu nekažnjeno - kako to ne bi nekome drugome palo na pamet.

'Ovo je praktički pokušaj jačanja Putina samog sebe, njegove pozicije unutar Rusije, samo je pitanje koliko će to učinkovito završiti. Naime, sasvim sigurno će doći do daljnje destabilizacije i do pokušaja određenih krugova unutar grupe Wagner, pod uvjetom da sigurnosni sustav Rusije nije našao odgovarajuću zamjenu za (šefa Wagnera Jevgenija) Prigožina, koji će nastaviti voditi bar one neke dijelove Wagnera koji će biti integrirani unutar sastava ruskih oružanih snaga', rekao je Akrap.