Biden na vezi sa saveznicima: Ne damo Putinu nikakvu izliku

"Razjasnili smo da nismo bili uključeni, nismo imali ništa s tim", rekao je Biden komentirajući ustanak plaćeničke skupine Wagner. Biden se na događaju u Bijeloj kući osvrnuo na borbu za vlast do koje je došlo tijekom vikenda kada su pobunjenici krenuli prema Moskvi, no zaustavili su se prije nego što su došli do glavnog grada.

Predsjednik je kazao da zatražio od svoje skupine za nacionalnu sigurnost da ga "sat za satom" obavještava o situaciji te da se pripremi za lepezu mogućih razvoja događaja, koje nije detaljno opisao.